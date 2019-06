Von Simon Steinberg

Rietberg (WB). Knapp 200 Gäste haben am Freitagabend gespannt die achte Rietberger Kriminacht im alten Progymnasium verfolgt. Der im zweiten Stock gelegene Ratssaal entpuppte sich trotz stimmungsvollem Farbspiel, wie auch schon in den vergangenen Jahren, an einem warmen Tag als Hitzespeicher.

Den Anfang machte die Bestseller-Autorin Gisa Pauly, die sich von den Luftbedingungen im Raum nicht abhalten ließ, und ihre Zuhörer direkt in einen Entführungsfall auf der Nordseeinsel Sylt verwickelte. In ihrem 13. Krimi namens »Sturmflut« ermittelt dort wieder einmal ihre Lieblingsprotagonistin, die italienische Schwiegermutter Mamma Carlotta und bringt dabei das Leben ihres Schwiegersohnes und Kriminalhauptkommissars Erik Wolf ordentlich durcheinander.

Autorin Pauly steht auf Figuren mit richtigen Macken

Nach einigen Seiten Lesung, die Geschmack auf das Nachfolgerbuch von »Wellenbrecher« machen sollten, plauderte Gisa Pauly über die Art ihrer Bücher und den Schreibverlauf. Auf die Publikumsfrage, warum sie gerade Sylt als Tatort genommen hatte, erklärt die Schriftstellerin, dass sie gerne zwei verschiedene Welten verbinden wolle: »Einmal Mama Carlotta mit ihrem italienischen Temperament und dann den kühlen, typisch norddeutschen Erik Wolf – da hat Sylt, wo sich alle Welt trifft, gut gepasst.«

Schwierig seien zudem manchmal die Beziehungskonstellationen und die Partnerwahl der Personen. »Manchmal machen Figuren nicht das, was man plant. Aber ich lasse sie, weil es authentisch sein muss.« Bekannt geworden war die ehemalige Lehrerin, die immer schon hobbymäßig schrieb, mit ihrem ersten Buch »Mir langt’s«, in dem sie aufzählt, was an deutschen Schulen alles falsch läuft. »Das Buch ist dann so erfolgreich gewesen, dass ich den richtigen Zeitpunkt gesehen habe, mein Hobby zum Beruf zu machen«, erläutert die Schriftstellerin. Wichtig an ihren Krimis sei, dass über sie auch gelacht werden könne, weil keine Helden, sondern Alltagspersonen mit Macken darin vorkämen.

Jürgen Kehrer liebt Münster – nicht nur in seinen Wilsberg-Krimis

Nach einer halbstündigen Snackpause, während die Gäste Bücher erwerben oder signieren lassen konnten, sorgten im zweiten Teil der Kriminacht Jürgen Kehrer und seine Frau Sandra Lüpkes für Krimiunterhaltung der ganz besonderen Art. Jürgen Kehrer wurde vor allem mit seinen Krimis um den Münsteraner Privatdetektiv Wilsberg bekannt, die als Vorlage für die beliebte, gleichnamige TV-Filmreihe dienten. Die Lesung aus seinem neusten Buch »Der Krötenmann« spiegeln seine große Liebe zu Münster als Schauplatz und den Privatdetektiv Wilsberg als Protagonisten wieder. Sandra Lüpkes, die sich die Vorlesung mit ihrem Mann aufteilte, brachte durch Solos auf der Ukulele immer wieder willkommene Ablenkung in die spannende achte Rietberger Kriminacht.