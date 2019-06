Von Simon Steinberg

Als der Komiker mit seiner schwarzen Sonnenbrille, schwarzen Mütze mit einem roten Krebs und einem ebenfalls schwarzen T-Shirt mit dem Aufdruck seines aktuellen Tourprogramms »Pass auf….kennste den?!« auf die Bühne kam, musste er noch nicht einmal etwas sagen, bevor er die erste Applaustirade lostrat.

Tisch, Barhocker und eine Flasche Bier – mehr braucht Krebs nicht

Während in anderen Shows Lichteffekte, E-Gitarren oder eine spektakuläre Lichtershow nötig sind, braucht Markus Krebs nur einen Tisch, einen Barhocker und eine Flasche Bier. Schlicht und einfach – ein echter Kerl aus dem Pott. Was dann aber folgt, hat mit schlicht und einfach nicht viel zu tun. Mit seinen schnellen und ebenso schmutzig-doppeldeutigen Witzen bringt der 48-Jährige schon in den ersten Minuten die Zuschauer in Atemnot vor Lachen. Der Duisburger schreckt auch in seinem aktuellen Programm vor kaum einem Witz zurück. Viele Pointen handeln dabei sogar von seiner damaligen Lebensrealität.

Ob misslungene Verabredungen mit Frauen, die er nach Hause bringt oder zum Thema Sex (»Sie war Lehrerin für Sport und Religion. Also sie weiß, wie es geht, aber darf nicht.«).

" „Hab’ damals im Supermarkt gearbeitet. Im Pfandautomaten und da Flaschen zerdrückt.“ Markus Krebs "

Aus dem Nähkästchen plaudert der Komiker auch von seinem ehemaligen Arbeitsleben: »Hab’ damals im Supermarkt gearbeitet. Im Pfandautomaten und da Flaschen zerdrückt.« Besonders in Erinnerung sind im auch die Tage im Marktkauf geblieben, wo er Kollegen reingelegt hat, widerliche Kollegen hatte und irgendwann zum Marktleiter aufgestiegen ist – und das zwei Wochen vor der Pleite. Fast noch lustiger als sein pausenloses Pointen-Powerplay ist der Humor des 48-Jährigen, der liebend gerne immer wieder über sich selbst herzlich lachen kann. Beispielsweise als er an ein Gespräch mit seiner Mutter denkt: »›Markus du bist adoptiert.‹ ›Ich dachte, ihr wärt meine richtigen Eltern.‹ ›Ja, aber du wirst gleich abgeholt.‹«

Sonnenbrille, Mütze und T-Shirt landen im Publikum

Einen speziellen Tipp hatte Krebs, der zudem noch seine Sonnenbrille, Mütze und T-Shirt ins Publikum warf, für die Zuschauer parat, wenn man jemanden loswerden möchte: »Einfach die ersten drei bis vier Wörter Wörter noch richtig aussprechen und dann die Konsonanten und Vokale weglassen. Dann versteht der Gegenüber nix mehr und geht irgendwann.«

Nach mehr als zwei Stunden Power-Comedy verabschiedete sich der 48-Jährige, der den Auftritt sichtlich genossen hatte, bis zu seinem nächsten Termin am 24. August in der Volksbank Arena. Der ist auch schon so gut wie ausverkauft.