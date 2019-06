Rietberg (WB/stl). Die nächste Sitzung des Rietberger Rates am Donnerstag, 27. Juni, um 18 Uhr im Progymnasium ist in dieser Form einzigartig. Denn sie dient als Abschlussveranstaltung des Projekts »Schüler- und Jugendparlament«.

Die jungen Leute, die in den vergangenen Wochen in den verschiedenen Ratsfraktionen hospitieren konnten, haben eine ganze Reihe von Verbesserungsvorschlägen und Anregungen formuliert, die als Tagesordnungspunkte in der großen Runde besprochen werden sollen.

Viele der Diskussionspunkte drehen sich um das direkte Umfeld der Akteure, zum Beispiel um die Schule. So möchten die Schüler, die bei der FWG hospitiert haben, eine offene Diskussion und Ideensammlung über einen möglichen Verbesserungsbedarf bei der Mensa und der Cafeteria des Gymnasiums im Rat anstoßen. Von einer Gruppe, die bei der SPD war, kommt die Idee, im gesamten Schulzentrum kostenfreies Trinkwasser aus sogenannten Schultrinkbrunnen zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig über die Einführung eines Pfandsystems oder die Anschaffung von Edelstahltrinkflaschen nachzudenken. Schüler, die bei der CDU-Fraktion waren, haben den Antrag gestellt, eine gemeinsame Schulhoffläche für die Gesamtschule und das Gymnasium auszuweisen. Das gebe es bisher nicht. »Gerade das ungezwungene Treffen fördert unserer Meinung nach ein freundschaftliches und wohlwollendes Miteinander und stärkt die gegenseitige Akzeptanz«, heißt es in dem Schreiben.

»Mehr Veranstaltungen in der Innenstadt«

Und es gibt noch etliche weitere Ideen. Ein sehr umfangreicher Antrag fordert den verstärkten Einsatz von erneuerbaren Energien im öffentlichen Raum. Das umfasst Solar-, Wind- oder Geothermie. Auch die Verkehrsberuhigung an bestimmten Stellen liegt den engagierten Jugendlichen am Herzen.

Eine andere Gruppe möchte mehr Veranstaltungen in der Rietberger Innenstadt erleben, außerdem ist der Wunsch nach einem Ausbau der Jugendarbeit laut geworden. In beiden Fällen gibt es schon ausführliche Antworten aus dem Rathaus, aus denen deutlich wird, dass so einige Themen bereits in die Tat umgesetzt werden oder zumindest kurz davor sind. Ins Bild passt da auch die Nachfrage, ob ein Veranstaltungs- oder Partyraum für junge Leute in Rietberg eingerichtet werden kann.