Von Stefan Lind

Rietberg (WB). Wenn gesunde Bäume der Motorsäge zum Opfer fallen, ist die Aufregung groß, erst recht in Zeiten, da der Klimaschutz beherrschendes Thema in den Nachrichten ist. Deshalb hat eine Fäll-Aktion an der Ems-Umflut nahe des Krieger-Ehrenmals für erheblichen Unmut in der Bevölkerung gesorgt, ablesbar an den Reaktion in den Sozialen Netzwerken. Allerdings muss man die Sache differenziert betrachten.

Das findet auch SPD-Fraktionschef Gerd Muhle, der den Vorfall mit einem Facebook-Eintrag öffentlich gemacht hatte. »Wir haben in diesem Bereich eine wunderbare Baumkulisse verloren«, sagte er am Freitag im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. Auf der anderen Seite handele es sich aber um ein Privatgrundstück, da stehe es dem Eigentümer frei, was er dort mache. Muhle: »Mir geht es nicht darum, irgend jemand Vorwürfe zu machen. Der Vorfall ist aber ein gutes Beispiel dafür, dass wir in Rietberg unbedingt eine Baumschutz-Satzung brauchen.«

Es sei eine falsche Vorstellung, wenn immer gesagt werde, eine solche Satzung enge die Betroffenen in ihren Entscheidungen ein und sei sogar eine Einschränkung des Eigentumsrechts: »Das stimmt so nicht. Natürlich dürfen auch dann Bäume gefällt werden, zum Beispiel, wenn sie krank sind. Wichtig ist, dass es vorher Abstimmungsgespräche gibt, damit klar wird, ob nicht doch der eine oder andere Baum stehen bleiben kann.«

Verwaltung hat Zweifel

Diskussionen, ob eine Baumschutz-Satzung für Rietberg eingeführt werden soll, gibt es schon länger. Schon 2015 schrieb die Verwaltung zu einem entsprechenden Antrag der SPD: »Der Wert von Bäumen kann nicht hoch genug eingeschätzt werden, und vor dem Hintergrund der weltweit dramatischen klimatischen Entwicklung ist fast jeder kleine Schritt auf kommunaler Ebene, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, sinnvoll.« Allerdings kam auch damals bereits aus dem Rathaus der Hinweis darauf, hier werde ziemlich weitreichend in die Eigentumsrechte und die Gestaltungsfreiheit der Grundstückseigentümer eingegriffen. Die Vorlage weiter: »Als Argument gegen die Verabschiedung einer Satzung fällt immer wieder, dass damit viele Grundstückseigentümer ihre großen Bäume noch vor der Verabschiedung fällen lassen würden. Und nach einer Verabschiedung könnten Bürger ihre gepflanzten Bäume nur so weit wachsen lassen, bis sie gerade unter die Grenze des Geltungsbereiches fallen. Die Bürger wollen sich nicht bevormunden lassen.«

CDU und FWG sind dagegen

Keine Chance haben Gerd Muhle und die anderen Sozialdemokraten bei den großen Fraktionen im Rat. Sie lehnten im April 2016 im Umweltausschuss eine Baumschutzsatzung ab. »Wir haben Vertrauen in unsere Bürger, dass sie auch ohne Satzung vernünftig mit ihren Bäumen umgehen«, erklärte Dirk Bunger (CDU) damals in der Sitzung. Der Aufwand mit einer solchen Satzung wäre gewaltig. Diese Kosten könnte man sparen. Werner Bohnenkamp (FWG) sah das ähnlich. »In Gütersloh als weitaus größere Stadt macht eine Satzung Sinn. Dort ist relativ wenig Grün zu verzeichnen. Aber wir haben hier eine sehr gute Grünstruktur. Man sollte nicht so weit in die Bürgerrechte eingreifen.« Damit will sich Muhle nicht zufrieden geben. Die SPD habe bereits etliche Themen mit den Freien Wählern zusammen auf den Weg gebracht: »Jetzt wird es Zeit, dass die FWG uns bei der Einführung einer Baumschutz-Satzung entgegen kommt.«