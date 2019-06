So jubeln Sieger: David Harlos ist seit Montag Mittag der neue König in Mastholte – nach einem nervenaufreibenden Schießen auf den Holzadler. Foto: Petra Blöß

Von Petra Blöß

Rietberg-Mastholte (WB). Gab es je ein kurioseres Vogelschießen in Mastholte als am Montag? Wohl kaum! Als um 12.57 Uhr der 45-jährige David Harlos jubelnd die Arme in die Höhe reckte, war ein Wettbewerb voraus gegangen, wie ihn landauf, landab nur selten in der Geschichte des Schützenwesens jemand erlebt hat.

Daran beteiligt: ein Adlerrumpf, der sandwichartig zusammenklappt, statt von der Schraube zu rutschen, nur um dann ohne jede Einwirkung in Sachen Treffer durch einen Windstoß zu Boden zu plumpsen; ein Fünf-Mark-Stück-großer Fetzen aus der hintersten Leimschicht als Rest; hoch motivierte Königsanwärter gleich im guten halben Dutzend. Und ein nahezu menschenleerer, riesiger Schützenplatz an der Brandstraße.

Menschenleer? In Mastholte? Ja, überall dort, wo die Sommersonne unbarmherzig auf den Rasen knallte. Unter dem zum Glück vorhandenen alten Baumbestand indes, da drängten sich die Zuschauer dicht an dicht, tausende waren es einmal mehr, die mit nun gebührendem Abstand zum Kugelfang das Geschehen in kühleren Gefilden verfolgten. Vom stolzen Holzadler zum Brataar mutierte das diesjährige Exem­plar, und die treffsicheren Akteure brieten an den Gewehren gleich mit. Dank der wie gewohnt flotten Moderation durch Hajo Ahrens und Ralf Langenscheid verpassten die Zaungäste unter den Eichen nichts – und der Unterhaltungswert des kalauernden Duos war sowieso schon jeden Besuch wert.

Zunächst Ratlosigkeit

Dass das Schießen dieses Mal so spannend werden würde, nur 285 Schuss dauern sollte, und am Ende mit David und Birgit Harlos ein zuvor durchaus nicht gehandeltes Regentenpaar den Thron erklimmen mochte, das war alles nicht abzusehen. Ebenso wie der kuriose Verlauf. Da werden in den kommenden Tagen die Mastholter Vogelbauer noch so manches zu erklären haben. Denn wie geht es, dass ein aus Einzelelementen voll verleimter Adler auf diese Weise einklappen kann?

Dass der Wind ein Stück weit Fortuna spielen wollte, das sah der Vorstand nicht ein. Als alle schon jubelten, allerdings mit der Ratlosigkeit, wer denn nun zur Majestät gekrönt werden solle, da traten die Verantwortlichen unter den Kugelfang, inspizierten diesen ganz genau und entschieden: Da hängt noch was, es geht weiter. An eine Schießpause war gar nicht zu denken, so motiviert gingen die Titelanwärter zur Sache, teils mächtig angefeuert etwa, wie die Vertreter der Truppe »Ellis Jungs«. Die wollten nämlich auch und hatten den Thron samt Ausstattung beieinander. Doch Wind, Vogel und das faire Abwechseln aller machten diesem Plan in diesem Jahr zunichte. Vielleicht 2020?

Die Insignien gingen dieses Mal an Alexander Bartels (Krone), Marc Biermann (Apfel) und Günter Brinkhaus (Zepter), die Flügel, samt Verpflichtung zu entsprechenden Bierrunden während des Wettbewerbs, erwischten Christopher Hahne und Simon Ahrens. David Harlos geht nicht unerfahren ins Regierungsjahr, er war bereits Jungschützenkönig und auch schon Superkönig des Nachwuchses. Im laufenden Jahr holte sich am Sonntagabend diesen Titel Christian Rübbelke.