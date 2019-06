Chorgesang und ein paar Sperenzchen auf der Bühne: Bei den Auftritten des Popchors »VoiceCappella« unter der Leitung von Thomas Michaelis bekommt das Publikum etwas zu sehen und zu hören, so wie hier im März 2015 in der Cultura. Ein Wiedersehen gibt es am Freitag, 27. September. Foto: Stefan Lind

Von Stefan Lind

Rietberg (WB). Viele alte Bekannte und ein paar neue Namen – so lässt sich gut zusammenfassen, was der Verein Kulturig in der Spielzeit 2019/2020 zu bieten hat. Kleinkunst, Musik, Theater – das Repertoire ist breit gefasst. Ein Großteil davon läuft in der Cultura. Und für die meisten Veranstaltungen hat der Vorverkauf bereits begonnen.

Das Kulturig-Team setzt auf bewährte Programmpunkte, denn so mancher Künstler ist schon das zweite oder dritte Mal zu Besuch. Vor allem im Bereich Comedy und Kleinkunst gibt es ganz unterschiedliche Spaßmacher zu erleben. Das reicht von Matze Knop mit seinem neuen Programm »Willkommen in Matzeknopien« (am Mittwoch, 18. Dezember) bis zu Bernd Stelter, der feststellt: »Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende« (am Donnerstag, 4. Juni).

Bernd Stelter kommt

Ebenfalls dabei: Frieda Braun (am Freitag, 15. Mai) und erstmals Mirja Regensburg, die zum Mädels­abend einlädt, versehen mit dem ausdrücklichen Hinweis »jetzt auch für Männer« (am Donnerstag, 10. November). Eine besondere Erwähnung verdient auch der Cultura Comedy Club, präsentiert von Ingo Oschmann, der in der kommenden Spielzeit zum dritten (am Dienstag, 3. September) und vierten Mal (am Dienstag, 5. Mai) über die Bühne geht.

Welche »Wiederholungstäter« gibt es noch? Zum Beispiel den 30-köpfigen Popchor »VoiceCappella«, der unter der Leitung von Thomas Michaelis nach 2015 zum zweiten Mal in Rietberg gastiert, diesmal mit dem Programm »Sweet Dreams« (Freitag, 27. September). Oder Joscho Stephan, seit den Zeiten des Tommy-Emmanuel-Gitarrenfestivals ein alter Bekannter. Diesma ist er mit seinem Quartett zu Gast und verbindet Gypsy Swing mit weihnachtlichen Klängen, das alles natürlich im Dezember (am Montag, den 2.), und nicht in der Cultura, sondern im Gasthaus 1643 an der Rathausstraße.

Frau Höpker bittet gleich zweimal zum Gesang, aber aufgepasst: Die Veranstaltung am Freitag, 15. November, ist jetzt schon ausverkauft; Karten gibt es nur noch für Interessierte, die ein Abo für die Saison 2019/2020 abschließen. Der Verkauf startet im kommenden Monat. Für das Konzert am Freitag, 13. März, im kommenden Jahr sind aber noch Tickets erhältlich. Das mittlerweile sechste Cultura Rock Festival ist für Samstag, 9. November, vorgesehen. Auch hier gilt: ausverkauft, Restkarten nur im Abo. Beeilen sollte sich, wer die »17 Hippies« ein weiteres Mal erleben möchte, in diesem Jahr am Samstag, 28. Dezember. WDR-Radiomoderator Sven Pistor macht erneut mit seiner Fußballschule Station, »Vollpfosten reloaded« heißt das Motto am Mittwoch, 22. Januar.

Leopold diesmal alleine

Aber Kulturig wäre nicht Kulturig, gäbe es nicht auch ganz andere inhaltliche Akzente im Programm. Die Junge Bläserphilharmonie NRW, 75 Musiker im Alter von 14 bis 24 Jahren, hat sich der sinfonischen Blasmusik verschrieben, zu erleben am Sonntag, 15. September. Leopold Altenburg, bekannt als die eine Hälfte der Montagsmelange-Gastgeber Leopold & Wadowski, präsentiert am Mittwoch, 30. Oktober, im Ratssaal des Progymnasiums sein Buch »Der Kaiser und sein Sonnenschein«, in dem es um die Geschichte seiner außergewöhnlichen Familie geht. Eine Fortsetzung findet die lose Reihe mit A-Cappella-Gruppen. Diesmal kommen »Les Brünettes«, vier Sängerinnen, die sich in »The Beatles Close-Up« mit den »Fab Four« aus Liverpool auseinander setzen (Sonntag, 8. März). »Im Herzen ein Nest Stacheldraht« ist ein aufrüttelnder Abend überschrieben, der aus dem Leben eines polnischen Zwangsarbeiters in der Nazi-Zeit berichtet. Michael Grunert ist der einzige Darsteller in dem Theaterstück von Regina Berges, das am Dienstag, 14. Januar, seine Aufführung erlebt.

Das Kulturig-Programm bietet noch eine Menge mehr, auch schon in den kommenden Wochen, zum Beispiel zwei Konzerte von Wolfgang Niedecken & BAP am 13. und 14. Juli (nur noch wenige Karten erhältlich) oder die Zusatzshow des Witzeerzählers Markus Krebs am Samstag, 24. August, in der Volksbank-Arena. Alle Informationen, auch zu den zahlreichen Vorverkaufsstellen, sind im Internet zu finden.