Rietberg (WB). Erst 13 Jahre alt ist ein Tatverdächtiger, der für einen Einbruch in der Nacht zu Mittwoch in Rietberg verantwortlich sein soll.

Wie die Polizei mitteilt, hatten Zeugen gegen 2.55 Uhr früh einen Einbruch in ein Geschäft an der Rathausstraße gemeldet. Bevor die Polizei am Tatort eintraf, flüchtete der Täter auf einem Fahrrad.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass aus dem Geschäft Tabak gestohlen worden war – und trafen in der Nähe der Rathausstraße den 13-Jährigen auf einem Fahrrad an. Er hatte noch Teile des Diebesguts dabei. Da sich der Verdacht ergab, dass das Rad ebenfalls aus einem Diebstahl stammte, stellten die Polizisten es sicher. Den 13-Jährigen begleiteten sie anschließend nach Hause.