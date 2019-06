Charmeur: Archie Lee Hooker wärmt sich in der Gaststätte »1643« mit einem kleinen Flirt für seinen Auftritt auf. An seiner Seite: Sigita Fechtelkord. Wie die anderen Besucher ist auch die Rietbergerin begeistert von Hooker und seiner Band: »1a!«. Foto: Uwe Caspar

Von Uwe Caspar

Überwiegend eigene Stücke präsentiert der 69-Jährige dann mit seiner exzellenten Combo »Coast to Coast«. Mit dem berühmten Onkel, der ihn einst für den Blues begeisterte, möchte der Mann im beigen Leinenanzug nur ungern verglichen werden. Deshalb enthält das Programm lediglich zwei Songs von John Lee: Die kraftvoll vorgetragenen Klassiker »Boom Boom« und »Boogie Woman« runden den Abend ab.

" „Archie will keine Kopie von John Lee sein.“ Yves Ditsch "

»Archie will keine Kopie von John Lee sein, er hat seinen eigenen Stil. Doch der Name Hooker öffnet uns schon so manche Tür«, verrät Yves Ditsch, der Drummer der Band. Der Belgier trommelt auf einem Ludwig-Schlagzeug der 60er-Jahre. Das war übrigens auch die »Schießbude« des Beatles Ringo Starr. Alles seien noch Originalteile, versichert Ditsch, der für seine tolle Soloeinlage viel Beifall einheimst. Doch im Fokus steht der Sänger aus Mississippi, der jetzt in Frankreich lebt. Archie Lee Hooker begleitet seine Songs gestenreich, geht trotz seines Alters einmal sogar in die Knie und kommt auch wieder problemlos hoch. Ein topfitter Bluesbarde!

Flehender Blick und nach oben weit ausgebreitete Arme

Seine Lieblingspose: Der flehende Blick nach oben mit weit ausgebreiteten Armen – so, als ob er himmlischen Kontakt zu seinem Onkel suche. Seine Band, die vom Protagonisten mehrmals ausdrücklich gelobt wird, weiß auch nicht so recht, ob es sich dabei um eine religiöse Pose handelt. »Das hat er uns noch nicht verraten. Archie ist jedenfalls in einer sehr gläubigen Familie aufgewachsen. Einer seiner Onkel war Pfarrer«, hält Yves Ditsch einen religiösen Hintergrund nicht für ausgeschlossen.

Altstar mit markanter Bluesstimme

Schon zum zweiten Mal nach 2017 hat der Altstar mit der markanten Bluesstimme in Rietberg ein Gastspiel gegeben. »Der Kontakt ist über meinen Onkel zustande gekommen. Er kennt ein Bandmitglieder persönlich«, klärt Martin Strunz auf, der Geschäftsführer des »1643«. Dort greift Archie Lee bei einem Song ausnahmsweise zur Akustik-Gitarre. Der alte Mann braucht dafür einen Stuhl und bittet Sigita Fechtelkord um deren Barhocker. Mit dem Versprechen: »Bring ich gleich zurück.« Daran hält er sich auch.

Sigita bereut ihr Kommen nicht: Als »1a« bewertet die 45-Jährige Hookers Auftritt. Schade nur, dass ein Hit von John Lee nicht auf der Setliste seines Neffen steht: Nämlich »One Bourbon, One Scotch, One Beer.« Archie trinkt ja auch fast nur Wasser. Zumindest während des Konzertes.