Rietberg (WB/stl). Die beiden Tore neben der Straße An den Teichwiesen stehen weit offen, ganz so, als wollten sie sagen: »Herzlich willkommen im Gartenschaupark«. Doch genau das Gegenteil ist der Fall: Eigentlich sollen sie geschlossen sein, aber ein technischer Defekt verhindert das seit knapp zwei Wochen. Die Gartenschaupark GmbH hat darauf bereits reagiert.

Das Thema gab in der Vergangenheit mehrfach Anlass zu Diskussionen: Die Straße führt zum Café am See, zum städtischen Bauhof und zum Sportplatz Berglage. Sie zerschneidet den Gartenschaupark, der grundsätzlich eintrittspflichtig ist. Anlieger müssen also durchfahren können, gleichzeitig sollte aber der Parkbereich eingezäunt sein. Die Lösung: Rechts und links der Straße sind Tore aufgestellt. Sie sind für Fußgänger, die im Park unterwegs sind, normalerweise geschlossen. Mit dem Druck auf eine Taste öffnen sie sich und sperren gleichzeitig kurzfristig den Autoverkehr auf der Straße. So können die Passanten von einem Parkteil in den anderen gelangen.

Das ging einige Jahre gut, aber jetzt sind die Motoren, die die Tore betreiben, defekt, wie Peter Milsch, Geschäftsführer der Gartenschaupark GmbH, im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT bestätigt. »Es kann ein normaler Schaden sein, möglicherweise hat aber auch jemand versucht, die Tore gewaltsam aufzudrücken.« Geprüft werde derzeit, ob die Motoren repariert werden können, das koste dann etwa 2000 bis 3000 Euro. Müsse die ganze Anlage erneuert werden, sei eine größere Investition notwendig. Bis Abhilfe geschaffen worden sei, könnten noch ein paar Wochen vergehen.

In der Zwischenzeit stehen also beide Tore offen, man könnte ohne Eintrittskarte aufs Gelände. »Wir haben aber unsere Kontrollen in dem Bereich verstärkt«, betont Milsch. »Während der Woche ist regelmäßig jemand vor Ort, immer zu unterschiedlichen Zeiten. An Sonn- und Feiertagen haben wir durchgehend ab 10 Uhr dort eine Aufsicht postiert.«