Denn: Erstmals beteiligt sich die erfolgreiche heimische Jugend-Musical-Bühne unter der Leitung von Paul Leo Leenen an dem traditionellen Ereignis im Parkteil Neuenkirchen. Nach dem Weihnachtsmusical in der Cultura 2018 begannen bereits die Proben für die neue Inszenierung. Dieses Mal wird es »Cats« sein. Doch nun können Fans der JMB sich auch schon auf den Sonntag Nachmittag freuen, um 15 Uhr präsentiert sich das Ensemble auf der Bühne in der Volksbank-Arena – und ist damit eingebunden in ein umfang- und abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie.

»Spiel ohne Grenzen« und Bungeetrampolin

Von 11 bis 18 Uhr gibt es viele Anlaufstationen. Dazu gehört das »Spiel ohne Grenzen« ebenso wie das Vierer- Bungeetrampolin. Auf einer eigenes aufgebauten großen Wasserfläche können die Kinder in Power-Paddler-Booten fahren oder in den Riesenwasserbällen ganz neue Erfahrungen in Sachen Gleichgewicht sammeln. Die riesige Alpenrutsche lädt zum Klettern, Toben und Hinabsausen ein.

Die Zaubertöpferscheibe von Thomas Benirschke kommt zum Einsatz, hier dürfen aus Ton unter fachkundiger Anleitung kleine Gefäße wie Vasen, Trinkbecher oder Schüsseln gefertigt und mit nach Hause genommen werden. So richtig etwas zum Ausprobieren ist das Regenbogenzelt, in dem Walter von Lingen eine Klangspielwiese aufbaut. Die Kunstwerkstatt Karin Wolf lädt im Parkgelände zum Basteln ein.

Kindermusical wird aufgeführt

Ganz aktuell hat Pascal Raviol seinen Besuch angekündigt, Veranstalter der nostalgischen Jahrmärkte vor einigen Jahren im Sommer im Park. Er bringt sein Mandelbüdchen, einen Slush-Eis-Stand und das so beliebte Entenangeln mit. Die Stadtwerke Rietberg-Langenberg informieren über ihre Arbeit und ihre Angebote und haben allerlei Überraschungen dabei.

Die Jüngsten der JMB wollen ebenfalls ihren Teil zum Nachmittag beitragen. Sie führen das Kindermusical »Eine rockige Reise durch die Galaxie« auf. 14 fröhliche Songs gehören in das rund 50-minütige Stück, allesamt zum Mitmachen und Mitsingen. Ein gesonderter Eintritt neben der üblichen Zutrittsgebühr für den Park wird zum Familienfest nicht erhoben.