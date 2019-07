Die Stadtwerke Rietberg-Langenberg sollen in die Strom- und Gasversorgung ihrer Kunden einsteigen. So hat es der Haupt- und Finanzausschuss beschlossen. Foto: dpa

Rietberg (WB/stl). Die Stadtwerke Rietberg-Langenberg sollen sich an einer neu zu gründenden Netzgesellschaft für Strom und Gas auf dem Gebiet der beiden Kommunen beteiligen. Einen entsprechenden Beschluss hat der Haupt- und Finanzausschuss am Donnerstag gefasst, die Zustimmung des Rates dürfte in einer Woche nur noch Formsache sein.