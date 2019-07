Die Aufgaben sind groß und vielfältig. Hier eine Auswahl: die Attraktivität des Ortskerns stärken, die Einzelhändler, Dienstleister und Eigentümer unterstützen, die Kundenbindung vergrößern, die Innenstadt gestalten, Hilfe beim Durchführen von Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und und und. Die Ortsteile habe man nicht vergessen, betonte Sunder: »Sie profitieren automatisch, wenn der Kern gestärkt wird.«

Zunächst, so Göke, habe man daran gedacht, das Stadtmarketing wie einen Verein zu organisieren, ähnlich wie Kulturig. Viel eher biete sich aber an, eine GmbH zu gründen, diese könne dann mit der bereits bestehenden Gartenschaupark GmbH kooperieren. »Beide unter einem Dach zu bündeln, ist aus steuerlichen Gründen nicht möglich«, sagte Göke. Die Zusammenarbeit könne aber so weit gehen, dass man sich einen Geschäftsführer, eine Gesellschafterversammlung und einen Aufsichtsrat teile.

Verwaltung stellt sich neu auf

Für das Stadtmarketing ist Personal nötig, zwischen 0,7 und einer Stelle, so Sunder. Die Finanzierung teile sich auf: Die Stadt gebe Geld, weitere Einnahmen könnten durch Veranstaltungen und projektbezogenes Sponsoring erzielt werden. An die Stadtmarketing GmbH sollen zudem ein Förderverein und eine Werbegemeinschaft als Vertretung der Einzelhändler andocken.

Mit der GmbH-Gründung einher gehen Veränderungen in der Organisation der Stadtverwaltung. Gartenschaupark-Geschäftsführer Peter Milsch geht im kommenden Jahr in den Ruhestand; ein neuer Geschäftsführer soll, wie oben erwähnt, gleichzeitig für Stadtmarketing und Gartenschaupark zuständig sein. Im Rathaus selbst soll es nicht mehr vier, sondern nur noch drei Fachbereiche geben. Die Aufgabenbereiche, die Milsch bislang in seiner Doppelfunktion als Fachbereichsleiter verantwortete, werden auf seine Kollegen und den Bürgermeister selbst verteilt.

In der Diskussion gab es von der Politik viel Lob für die Pläne. Das Konzept sei »sehr plausibel«, erklärte Marco Talarico für die CDU. Dr. Ute Buchheim (FWG) gab aber zu bedenken, hier sei ein riesiges Aufgabenfeld zu beackern, »das erinnert mich an eine eierlegende Wollmilchsau.« Ihr Appell: »Wir sollten am Anfang nicht zu viel erwarten. Das kann nicht alles in kurzer Zeit geleistet werden.«