Größtenteils dort 2013 gestartet, haben nun 173 Jugendliche diesen ersten wichtigen Abschnitt ihres Lebens absolviert. Und das mit herausragendem Erfolg. 72 von ihnen bleiben sogar. Sie besuchen nach den Sommerferien die Oberstufe auf dem Weg zum ersten Abiturjahrgang der Richard-von-Weizsäcker-Gesamtschule. 61 Mädchen und Jungen gehen in eine duale berufliche Ausbildung, 38 werden an einem Berufskolleg durchstarten, zwei weitere absolvieren ein Auslandsjahr oder ein Freiwilliges Soziales Jahr (FJS).

Es war ein ganz besonderer Abend in der voll besetzten Cultura, in der Schüler, Lehrer, Eltern und weitere Verwandte der Absolventen zusammengekommen waren, nicht nur um die Abschlusszeugnisse in Empfang zu nehmen. Mit viel Musik, Gesang und Tanz wurde »Adieu« gesagt.

Im September 2013 ging’s los

Direktor Frank Wedekind blickte in seiner Ansprache zurück auf jenen Septembertag 2013, als der Einschulungsjahrgang und die ersten Lehrer, er selbst und weitere Mitarbeiter voller Wagnis und Mut die Neugründung einer Gesamtschule in Rietberg an den Start gebracht hatten und zitierte: »Leben an dieser Schule wird heißen, dass ihr neben der Lernzeit auch selbstbestimmte Lebenszeit hier verbringen werdet. Die gemeinsame Zeit möchten wir nutzen, euch dazu zu bewegen, mitein­ander zu reden, Gerechtigkeit zu verstehen, andere Wege und Meinungen anzuerkennen, Vereinbarungen auszuhandeln und vieles mehr.« Gemeinsam leben, lernen, leisten, das war seinerzeit das Leitbild zum Start, »und das ist es auch noch heute«, so Wedekind. Und weiter: »Ich kenne euch vom ersten Tage der Schule an und habe mit Interesse und Leidenschaft, mit Bangen und Freude eure Entwicklung verfolgt, denn ihr seid die Ersten und werdet es immer bleiben. Als Erste ward ihr auch ein wenig diejenigen, die es am stärksten aushalten mussten, dass auch wir als Schule, Lehrer und Schulleitung, lernen mussten beim Aufbau. Wir alle haben den Prozess gemeinsam durchlaufen.«

Auch Bürgermeister Andreas Sunder wohnte der Entlassfeier bei. »Ihr seid ein ganz besonderer Jahrgang für mich. Mit dieser Schule bin ich als Bürgermeister groß geworden. Es war und ist schön zu sehen, wie diese Schule und wie ihr euch entwickelt habt. Aus einer zarten Pflanze ist ein kräftiger junger Baum geworden.« Und: »Ich bin mir sicher, ihr alle macht euer Ding.« Sunder zeichnete die Jahrgangsbesten aus. Den Social Award bekam Sarah Isenborth. Auch Schulpflegschaftsvorsitzende Birgit Neugebauer gratulierte dem Entlassjahrgang offiziell, ehe die Schülervertreter Paula Lauterbach und Deart Gashi im Namen aller 173 Jugendlichen nicht zuletzt Dank aussprachen an alle, die die Ausbildung bis dahin begleitet haben. Die Schülerband »Les Five«, die Lehrerband »Die Vredenburgs«, Schülerin Amanda Haxhaj mit einem mitreißenden Tanz und die gesamte Klassenlehrerschaft des Zehnerjahrganges mit einem eigenen Lied sorgten für die musikalische Umrahmung.