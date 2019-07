Zum Jahrestag des Todes ihres Vaters haben Justin (13) und Jennifer (16) am Dienstag frische Blumen am Ort des Geschehens in Rietberg-Mastholte niedergelegt. Foto: Alexander Iljenko

Von Carsten Borgmeier

Rietberg/Gütersloh (WB). Zum ersten Jahrestag des Todes ihres unter mysteriösen Umständen gestorbenen Vaters Pawel Iljenko haben dessen Kinder jetzt frische Blumen am Tatort in Rietberg-Mastholte niedergelegt. Die Paderborner Familie ist enttäuscht, sie fühlt sich von den Ermittlungsbehörden ignoriert.

»Uns geht es nicht darum, dass jemand bestraft wird. Wir wollen einfach nur wissen, was genau passiert ist«, meint Alexander Iljenko (44) zu den noch immer ungeklärten Todesumständen seines Bruders. »Wir haben nichts in der Hand, wir wissen nichts Neues und haben nicht ein Schreiben oder einen Anruf von Polizei oder Staatsanwaltschaft in den vergangenen Monaten erhalten«, sagt der 67-jährige Vater des Opfers, der ebenfalls Pawel heißt.

Am vergangenen Dienstag, dem Todestag, ist die aus Kasachstan/Asien stammende und seit 1991 in Paderborn lebende Familie am Tatort an der Schillerstraße in Rietberg-Mastholte zusammengekommen, um dem dreifachen Familienvater zu gedenken. Es wurden frische Blumen niedergelegt, Kerzen entzündet.

Anwalt: »Da ist nicht besonders emsig ermittelt worden«

In jenem Wohngebiet hatte sich am Montagnachmittag, 9. Juli 2018, die Tragödie um den damals 46-jährigen Pawel Iljenko zugetragen, bei der es nach Ansicht der Familie und ihres Anwalts Alexander Kin (Hamburg) so manche Ungereimtheit gibt.

Die Iljenkos sind überzeugt, dass Pawel an jenem Tag durch überharten Polizei-Einsatz ums Leben kam. Zwei Zeugen, Anwohner der Schillerstraße, können das nach Angaben von Bruder Alexander bestätigen. »Deshalb wollen die Behörden den Fall am liebsten unter den Teppich kehren«, meint der 44-Jährige.

Auch Rechtsanwalt Kin ist inzwischen der Ansicht, dass von Seiten der Staatsanwaltschaft und Polizei »nicht besonders emsig« ermittelt worden sei.

Verfahren steht kurz vor dem Abschluss

Der letzte Kontakt der Angehörigen zur Polizei liege fast ein Jahr zurück, so Alexander Iljenko. Damals sei für die Ermittler sofort klar gewesen, dass die Schuld bei seinem Bruder liege. »Für die Ermittler stand fest, dass Pawel randaliert hat, dass er die Anwohner angegriffen hat. Doch wo sind die Beweise dafür?«, fragt er und bringt auch die angeblich ausgeschalteten Videokameras in den eingesetzten Streifenwagen zur Sprache. »Oder waren diese Kameras gar nicht ausgeschaltet? Bestätigen die Aufnahmen möglicherweise genau das, was auch unsere Augenzeugen gesehen haben?«

Nach Angaben von Staatsanwalt Veit Walter (40) soll das Verfahren vor dem Abschluss stehen. Es werde gegen neun Beschuldigte, darunter Polizisten wie Anwohner, ermittelt. Die Gerichtsmedizin konnte beim Opfer weder Alkohol noch Drogen im Blut finden. Todesursache sei ein Atem- und Herzversagen in Folge eines Excited Delirium Syndroms.