Von Petra Blöß

Rietberg (WB). Ja, es ist »verdamp lang her«, dass man auf jugendlichen Füßen flotten Schrittes zu solchen Songs »affjerockt« hat. Tatsächlich: Es sind fast vier Jahrzehnte. Unglaublich, nur »aff und zo« in der jüngeren Zeit flogen einzelne Gedanken an jene Musik, mit der »dä Bapp« Wolfgang Niedecken in den 80ern für so viel Furore sorgte. In Westfalen war es ruhig geworden um den charismatischen Rheinländer. Bis zu diesem Wochenende, denn BAP, die kölschen Exportschlager, gastieren zweimal in der Rietberger Cultura.