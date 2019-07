Von Petra Blöß

Rietberg-Neuenkirchen (WB). Das hat es in der 91-jährigen Vereinsgeschichte der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft noch nie gegeben: Eine Frau steht als direkte Königin an der Spitze!

Am Sonntag um 16.17 Uhr gelang es Jeanette Theilmeier, den Adler zu erlegen. Mit einem wahrhaft gekonnten 261. Schuss setzte sie an und ließ den beiden männlichen Konkurrenten keine Chance. Der eine, Ehemann Oliver Theilmeier, konnte das gut verschmerzen. Der andere, Hubert Breitling, erwies sich als fairer Verlierer und gratulierte dem Schützenpaar aus dem Wapeldorf fröhlich als einer der ersten unter der Vogelstange. Der Jubel schien generell schier grenzenlos über den Ausgang des spannenden Wettbewerbes, den die vielen Besucher live über Großbildleinwand bis ins Detail hatten verfolgen können. Eine Neuerung, die beim Publikum bestens ankam.

Walter und Martina Funke sind neue Superregenten

Die Hubertusschützen hatten sich auch einen neuen Ablauf für den Festsonntag ausgedacht, erst ein König-der-Könige-Wettbewerb mit Kleinkaliber, und danach das große Vogelschießen. Das begann entsprechend verzögert im Zeitplan, war doch die »Holzkrähe« für die Ex-Majestäten extrem zäh. Es bedurfte 348 Schuss, bis Walter und Martina Funke, Königspaar der Saison 2015/2016, als neue Superregenten feststanden.

Schlag auf Schlag ging es weiter, zumindest so lange, bis die Halterung für eines der zwei Gewehre beim großen Schießen brach. Fortan konnte nur noch eine Flinte genutzt werden. Früh herrschte Jubel für die Insignienschützen, die Krone erwischte Matthias Vosshenrich, das Zepter Andreas Nachtigall und den Apfel Günter Settertobulte, Bierkönig wurde Antonius Dreis­ewerd. Lang war zunächst die Schlange der Aspiranten um den finalen Treffer, doch letztlich blieb ein Trio über.

Beide Söhne sind seit der Geburt Vereinsmitglieder

Als Jeanette Theilmeier der Siegschuss gelang, da strahlte einer ganz besonders: Achim Riedel. 18 Jahre lang war er im Vorstand aktiv gewesen, mit Ehefrau Birgit regierte er 2001/2002 und nun also tritt seine Tochter Jeanette in seine Fußstapfen. Sie, wie auch ihr Ehemann Oliver, waren bereits Jungschützenkönige, sind beide begeisterte Grünröcke und haben ihren Nachwuchs, die Söhne Niklas (5) und Leon (7), gleich nach der Geburt im Verein angemeldet. Sie arbeitet im realen Leben bei der Berufsfeuerwehr der Firma Miele, er ist bei Lüning (E-Center) beschäftigt.

Schon am Samstagabend stand der Vereinsnachwuchs im Mittelpunkt – die Jungschützen ermittelten ihre Regenten. Leon Brink­rolf holte sich mit dem 279. Schuss die Reste des Adlers und wählte Joana Banse zu seiner Königin. Die Insignien gingen an Dominic Hermes (Krone), Stefan Wortmeier (Zepter) und Moritz Pauleickhoff (Apfel). Zum Auftakt des Festes zeichnete der stellvertretende Diözesan-Bundesmeister Mario Kleinemeier Klaus Henkenherm und Josef Martinschledde mit Hohen Bruderschaftsorden des Deutschen Historischen Schützenbundes aus.

Ehrungen beim sonntäglichen Frühstück

Das sonntägliche Frühstück mit über 300 Teilnehmern nutzte der Vorstand für Ehrungen. So bekamen Albert Mertensotto und Georg Gabriel die Hubertusorden. Hubertusmedaillen gingen an Birgit Schalk und Walter Pauleikhoff, den Orden für besondere Verdienste heftete Oberst Andreas Brinkrolf Dirk Hermes an. Seit 60 Jahren im Verein sind Jürgen Becker und Bernhard Lodenkemper. Auf 50 Jahre blicken Hubert Blomberg, Hermann Hesse und Franz Dorenkamp zurück. Ihr Throngefolge stellen die neuen Regenten an diesem Montag vor.