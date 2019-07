Rugby ist im Südwesen Frankreichs, und besonders in Ribérac, die Sportart Nummer eins. Mit dabei waren auch die Altherren von Viktoria Rietberg, die regelmäßig mit Kind und Kegel mit von der Partie sind.

Bootsfahrt auf dem Kanal du Loing

Ein Teil der Gruppe hatte in Nemours übernachtet und auf einer Bootsfahrt auf dem Kanal du Loing das französische Binnenschifferwesen kennengelernt. In Riberac führte der Ausflug in die Höhle von Lascaux mit ihren 20.000 Jahre alten Höhlenmalereien. Die Höhle war 1940 entdeckt worden und wurde 1963 für den Publikumsverkehr geschlossen, da die Atemluft der Besucher zu einer starken Schimmelbildung führte, der die Malereien bedrohte. Heute sind sämtliche Darstellungen reproduziert und können in einer dem Original nachgebildeten Höhle bewundert werden.

Wiedereinweihung der deutschen Telefonzelle

Einer der Höhepunkte war die Wiedereinweihung der deutschen Telefonzelle, die die Stadt Rietberg 1993 anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Stadt Ribérac geschenkt hatte. Die in die Jahre gekommene Telefonzelle wurde auf Anregung des Jugendparlaments komplett saniert und von den Bürgermeistern Patrice Favard und Andreas Sunder als öffentlicher Bücherschrank wieder einer Nutzung zugeführt.

Empfang vor dem Rathaus

Beim Empfang vor dem Rathaus in Ribérac betonten die Bürgermeister die Bedeutung der Partnerschaft als Baustein für Europa, nicht zuletzt unter dem Eindruck, dass sowohl in Deutschland als auch in Frankreich viele Wähler zu nationalkonservativen Parteien tendieren.

Musikalische Begleitung

Musikalisch wurde der Austausch von den Sazerac Swingers mit Bandleader Max Oestersötebier und dem Rietberger Trompeter Christian Altehülshorst begleitet. Beim nationalen Musikfest spielten die Sazerac Swingers zuerst in einem integrativen Café, dem Café Pluche in Epeluche, um am Abend ein Konzert vor dem Café des Colonnes abzugeben. Am Abschlussabend mit 250 Teilnehmern im Espace Malraux spielten zusätzlich noch das Rietberger Gitarrenduo Björn Watermann und Jannik Regenberg und die Banda aus Neuvic, die Gäste und Gastgeber einheizte.

20-Jahr-Feier beider Vereine

Im sportlichen Bereich konnten die Altherren von Viktoria Rietberg gegen den gastgebenden Verein Foot sans Frontieres Allemans einen Auswärtssieg erringen. Am Abend vorher war das 20-jährige Jubiläum des Austausches der beiden Sportvereine gefeiert worden.

Kommunalwahlen stehen an

In Ribérac stehen im kommenden Frühjahr Kommunalwahlen an. Am Wochenende wurde bekannt, dass wenigstens zwei Kandidaten antreten, Die Liste der Sozialisten wird von Nicolas Platon angeführt, heute Kommunikatikonsdirektor beim Departementsrat in Périgueux, ein alter Bekannter, der zuletzt vor zwei Jahren noch in Rietberg war. Die Überraschung ist eine weitere Liste von Unabhängigen, angeführt von Philippe Chotard, der bis vor 1,5 Jahren der Verwaltungschef von Paris mit 55.000 Beschäftigten war.