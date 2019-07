Von Carsten Borgmeier

Pünktlich auf die Minute war der CDU-Politiker und gelernte Agrar-Maschinenschlosser am Nachmittag auf dem landwirtschaftlichen Anwesen der Determeyers eingetroffen. Dort ist seit 2007 die Zentrale der Owi-Ei-Erzeugergemeinschaft ansässig, die täglich 80 Supermärkte in NRW mit frischen, auch bio-zertifizierten Hühner- und Wachteleiern beliefert.

Laumanns Neugier auf Owi-Ei hatte nicht zuletzt auch mit Fördergeldern seines Ministeriums zu tun, in dessen Genuss die von Thomas Determeyer gegründete Erzeuger-Gemeinschaft bereits drei Mal kam. So waren nach Auskunft von Andreas Lühmann (52) von der vermittelnden Regionalagentur OWL 2011, 2015 und 2019 jeweils 5000 Euro an Owi-Ei gezahlt worden, weil sich der Betrieb vor allem auch in Sachen Digitalisierung und Beschäftigungssicherheit ausgesprochen innovativ entwickelt habe. In Anspruch genommen hatte Determeyer dabei die Potenzial-Beratung der Regionalagentur OWL. Dies war Voraussetzung, um an die Fördergelder zu gelangen.

Risiko wird verteilt

Wie Gründer Thomas Determeyer berichtete, bestehe die Erzeuger-Gemeinschaft aus etwa 20 Legebetrieben, die sich über ganz Ostwestfalen-Lippe verteilten. Der Hintergrund: Breche in einem Ort eine Geflügelseuche aus, sei nicht gleich das gesamte Unternehmen davon betroffen. So werden aus den angeschlossenen Betrieben täglich zwischen 250.000 und 350.000 Eier zum Hof Determeyer angeliefert, die dort von einer hochmodernen, voll digitalen Verpackungsmaschine für den Versand zu den Supermärkten vorbereitet werden.

Minister Laumann ließ sich bei dem Rundgang den Ablauf erklären, der von mehr als 20 Beschäftigten gewährleistet werde. Gastgeber Determeyer, der mit dem aus dem Tecklenburger Land stammenden Minister auch bestens über Schützenfeste und Landmaschinen fachsimpelte, sparte auch nicht mit Kritik an der Landesregierung: Sein magerer sechs Megabit umfassender Internet-Zugang sei ja nicht mehr zeitgemäß und bremse die Produktivität, so der Landwirt.

Minister Laumann pflichtete ihm bei und ergänzte launisch: »Das ist ja eine Brieftaube heute schneller.« Der Christdemokrat hatte zuvor schon Termine in Bielefeld (Handwerkskammer, Universität und eine Tischlerei) wahrgenommen.

Bis zur Gründung von Owi-Ei 2007 war der Hof konventionell bewirtschaftet worden. Neben der Zentrale der Erzeuger-Gemeinschaft gibt es aktuell dort noch eine Jungbullen-Zucht, bei der auch Determeyers Eltern noch mit anpacken.