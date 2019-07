Im Frühjahr 2017 errichtet Pensionär und Hobby-Landwirt Klaus-Peter Götze auf seinem Anwesen an der Vennstraße/Ecke Venne-Stau auf einem langen Masten ein Storchennest. Im Frühjahr 2018 entdeckt ein Storchenmännchen diese Nistgelegenheit und wartet geduldig darauf, dass sich ein Weibchen zu ihm gesellt. Aber in dem Jahr kommt es nicht zu einer Paarung. Es schaut zwar kurz ein Weibchen vorbei, macht sich aber gleich wieder von Dannen.

Drama beginnt als tierische Liebesgeschichte

Auch im Frühjahr dieses Jahres kommt das Männchen erneut zu dem stattlichen Nest und der Tierfreund Götze schaut täglich auf die Dinge, die seitdem geschehen. Am 1. April trudelt endlich ein paarbereites Storchenweibchen ein. Die beiden Störchen werden sofort ein Paar. Das Ergebnis zeigt sich am 20. Mai, als zwei junge Störche schlüpfen, was Götze an den Futtersuchenden Alttieren gut beobachten kann.

Eigentlich läuft es nun für alle Beteiligten im Nest ganz natürlich, wenn da nicht plötzlich ein unvorhergesehenes Ereignis Schatten über das Leben der Storchenfamilie werfen würde: Vier Wochen nach der Geburt der Jungen kehrt die Störchin von einer Futtersuche nicht mehr zurück. Der Vater muss nun allein für die Nestlinge aufkommen musste. Das bringt ihn allerdings an den Rand seiner Kräfte. Denn er muss nicht nur im Alleingang die immer hungrigen Jungen versorgen, sondern sie auch noch vor Angriffen schützen: Erst will ihm ein anderer Storch das Nest abjagen, dann findet auch noch eine Schar renitenter Nilgänse Gefallen an der stattlichen Behausung. Das alles übersteht das Storchenmännchen tapfer. Lediglich eines der Jungen erleidet bei den Attacken eine Verletzung am Kopf.

Klaus Peter Götze schaut während dieser Phase stets mit Sorge zum Nest. Aber nach einiger Zeit stellt er zufrieden fest, dass der Nachwuchs weiß-schwarz gefiedert, putzmunter und aufmerksam die Umgebung rund um das Nest inspiziert. Das ist nicht nur für Nestbauer Götze ein toller Anblick, sondern auch für die Bewohner der Umgebung, die alle gespannt die Geschehnisse im Storchennest verfolgen.

Wer den Ring vom wohl toten Weibchen findet, sollte ihn melden

Das vermisste Storchenweibchen, das auf der Wiesenlandschaft von Verlar-Osternheuland schlüpfte, trug eine Beringung mit der Nummer DEW 7T 348 aus 2017. Wer den Kadaver der wahrscheinlich verunglückten Störchin findet, wird gebeten, den Ring der Vogelwarte Helgoland zukommen zu lassen oder eben Klaus Peter Götze an der Vennstraße. Ein kurzer Anruf unter der Nummer 0176/20394034 wäre ebenfalls in Ordnung.