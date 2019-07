Von Petra Blöß

Rietberg-Neuenkirchen (WB). Reichlich »Handgeklapper« ist am Samstag und Sonntag im Gartenschaupark zu hören gewesen. Dort nämlich hat das Mastholter »Showteam Kaiser« eine eigentlich schon bekannte Veranstaltungsart auf der großen Neuenkirchener Wiese in ganz neuer Aufmachung präsentiert.

Und das kam bei den Besuchern richtig gut an. Denn: die Akteure belebten die Form eines »Mittelalterfestes« auf ganz neue Weise - mit vielen Aktionen, Angeboten und noch mehr Schauvorführungen. Gerade die Kinder lebten, litten und feierten mit dem Ritterquartett, das sich in den vermeintlichen Wettkämpfen stellte.

So muss es einst wohl gewesen sein, wenn Knappen ihren ritterlichen Herrschaften zur Seite standen, wenn gestandene Kerle auf edlen Rössern im direkten Aufein-andertreffen versuchten, die Herzen schöner Prinzessinnen und die Gunst der Könige zu gewinnen. Das »Rietberger Volke« jedenfalls schaute gebannt zu bei den fünf Schauveranstaltungen, die jeweils durchaus eine Stunde dauern konnten. Drei »Gute« und ein »Böser«, ganz schnell hatten die Zuschauer, vor allem die Jüngsten, begriffen, wem Applaus und Jubel, und wem das lautstarke »Buuuh« zu gelten hatte. Und da konnte sich der finstere, megaselbstbewusste Machotyp »aus den Karpaten« noch so mühen und reiterlich und in den Übungen glänzen – von der ersten Sekunde an war er »einfach unten durch«. »Wilhelm von Rietberg« indes flogen die Herzen zu und das »Handgeklapper« war schlichtweg und weithin unüberhörbar, wenn der smarte Jüngling erfolgreich war. Und das war er natürlich.

Kampf Mann gegen Mann

Es galt, in flottem Galopp mit der Lanze Ringe aus den Händen der Knappen zu spießen, es galt, Trinkbecher, natürlich aus Zinn, in rasantem Tempo von Balken zu heben oder auch Puppenköpfe zu erwischen, die nah an den Pferdehufen auf dem Boden lagen. Es wurde mit Pfeil und Bogen gezielt, mit Schwertern und Lanzen gekämpft. Natürlich zählte der Kampf Mann gegen Mann zum Höhepunkt einer jeden Schau.

Rund um die Shows des Teams von Stefan Kaiser aus Mastholte lockte ein mittelalterlicher Markt, der mit viel Liebe zur historischen Vorlage aufgebaut war. Allerlei zum Mitmachen gab es, so beispielsweise das Bogenschießen für die Kinder, und ebenso allerlei zu schauen in Sachen mittelalterlicher Sitten und Gebräuche, samt Gauklern, Hofnarren und jungen Schwertkämpfern. Gastronomie und Verkaufsstände wurden betreut von jenen heutigen Zeitgenossen, die eine Affinität zu jenen Zeiten haben und entsprechend auch in passenden, historisch nachempfundenen Kostümen allüberall erkennbar waren.