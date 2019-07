Dauerrot an einer Ampel? Das gibt es. Betroffen ist derzeit die Anlage an der Kreuzung Bahnhofstraße/Stennerlandstraße/Rinnerforth. Foto: Stefan Lind

Rietberg (WB/stl). Stell dir vor, du stehst vor einer roten Ampel, und sie wird und wird nicht grün. Das kann Autofahrern derzeit in Rietberg passieren. Betroffen ist die Anlage an der Kreuzung Bahnhofstraße/Stennerlandstraße/Rinnerforth.

Konkret geht es um Verkehrsteilnehmer, die sich der Ampelkreuzung über die Straße Rinnerforth nähern. »Ich stand da ‘ne Ewigkeit, die anderen Seiten hatten mehrfach rot und grün und nur diese Seite blieb rot«, heißt es im Beitrag auf einer Rietberger Facebook-Seite. Ein anderer schreibt, man müsse immer fünf bis sieben Minuten warten, obwohl weit und breit kein Auto komme. »Das geht jetzt schon ein paar Tage so«, bestätigt ein direkter Anlieger im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. Einige Autofahrer halfen sich mittlerweile damit, dass sie über den Parkplatz des benachbarten Kik-Marktes fuhren, um so auf die Bahnhofstraße zu gelangen.

»Ich habe am Dienstag (vor einer Woche, die Red.) beim Ordnungsamt auf die Situation aufmerksam gemacht«, schreibt ein weiterer Facebook-Nutzer. Bislang sei aber noch nichts passiert. Nina Ackfeld, Sprecherin der Stadt Rietberg, bestätigt auf Anfrage des WESTFALEN-BLATTS, dass in der Verwaltung Hinweise von Bürgern eingegangen seien, diese seien aber direkt an die Regionalniederlassung von Straßen.NRW in Bielefeld weitergeleitet worden, »dort ist man für Ampelanlagen zuständig.«

Fünf Minuten sollte man warten

Der zuständige Sachbearbeiter weiß zwar von nichts, verspricht aber, umgehend die Fachfirma einzuschalten, die für die Reparatur von Ampeln zuständig ist. »Dass hier ein Defekt vorliegt, ist offensichtlich.« In der Straße seien zwei Kontaktschleifen installiert, diese seien möglicherweise außer Betrieb: »Es kann sich aber auch um einen Programmfehler handeln.« Wann genau jemand nach dem Rechten schauen werde, kann er allerdings nicht sagen.

Auffällig ist, dass der Verkehr aus der Stennerlandstraße mit Hilfe der Kontaktschleifen dort regelmäßig für Grün sorgt, auch auf der Rinnerforth-Seite. Umgekehrt funktioniert das nicht – dann ist Warten angesagt. Aber wie lange eigentlich? Darf man bei einer offensichtlich defekten Ampel das rote Licht ignorieren? Die Strafen, die die Straßenverkehrsordnung fürs Überfahren einer roten Ampel vorsieht, sind drastisch. Leuchtet das Rotlicht schon länger als eine Sekunde, sind 200 Euro Bußgeld fällig, dazu zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. Gefährdet mangar andere Verkehrsteilnehmer, steigt das Bußgeld auf 320 Euro.

Aber natürlich kann man nicht ewig stehen bleiben und ausharren. »Es muss eine angemessene Zeit verstrichen sein«, sagt Katharina Felsch, Pressesprecherin der Gütersloher Kreispolizei, die sich nach der WB-Anfrage eigens in die Rechtslage eingelesen hat. Es komme immer auf den Einzelfall an, »aber mindestens fünf Minuten sollte man schon warten.« Es gebe nämlich durchaus auch Ampeln mit einer sehr langen Rotphase. Wenn man aber sicher sei, dass es sich um einen Defekt handele, solle man »mit besonderer Rücksichtnahme« in den Kreuzungsbereich einfahren. »Am besten«, so Felsch, »geht man mit gesundem Menschenverstand heran.« Wer unsicher sei, könne aber auch gern die Polizei anrufen und sich Rat holen. Beim ADAC hat man noch einen weiteren guten Tipp: »Bevor man in die Kreuzung einfährt, sollte man sich mit anderen Beteiligten durch eindeutige Handzeichen verständigen, wer weiterfahren darf, weil auch mit ›Dauergrün‹ des Querverkehrs zu rechnen ist.«