Von Petra Blöß

Um 9 Uhr war in Mastholte schon einiges zu sehen, eine Stunde später alles zu kosten, was in anderen Jahren in gemütlicher Runde in der Mittagszeit verspeist wird. Reibekuchen der Messdiener etwa, oder die legendäre Adelmannsche Rindswurst. In der Hitze um 14 Uhr verlangten schließlich nur noch wenige Besucher nach einer warmen Mahlzeit. Ansonsten gingen vor allem kühle, alkoholfreie Getränke über die Theken. An anderen Ständen gab es Nippes, Kitsch, Nützliches für Haus und Garten – so recht ziehen wollte das nicht. Auffällig: Fast alle der sonst vertretenen Händler, die von der Schuhcreme bis zum Gemüsehobel lautstark ihre Waren feilbieten, waren gar nicht erst angereist. So blieben Lücken – für die jeder Besucher Verständnis hatte.

Seilerkunst und Pellkartoffeln mit Quark

Dort, wo die Jakobi-Tradition ein Gesicht hat, am im Fachwerkensemble Heimathaus/Reilmann, da war was los. Seiler Albert Buschherm zeigte alte Handwerkskunst, Holskenmacher Reinhard Ottensmann schnitzte in praller Sonne durchaus vergnügt an den Holzschuhen, und für die Pellkartoffeln mit Quark fanden sich viele Abnehmer, nur der kühle Schnaps aus den Tiefen des Grundwasserbrunnens mochte nicht so recht überzeugen. Dass ein Kaltblut in der Hitze die Mühlenanlage antreiben musste, kam bei den Kindern an, die alle das Tier streicheln wollten. Nicht jeder indes fand diese Schauvorführung eine wirklich gute Idee.

Streuselkuchen duftet aus dem Ofen

Eröffnet worden war Jakobi am Dienstag mit dem Zigeunerball. Landtagspräsident André Kuper (CDU) gratulierte zur 363. Auflage des Festes, das vor allem durch ehrenamtliches Engagement und Vereine getragen wird. Bürgermeister Andreas Sunder witterte den Kuchen aus dem Backes und stellte fest: »Ich möchte die Wartezeit auf das Streuselgebäck nicht durch meine Rede länger ausdehnen.« Die Frauen des Heimatvereins trugen danach hunderte Stücke der Köstlichkeit unter die Besucher. Und, auch das hat Tradition: Bauernbrot aus dem Backhaus.