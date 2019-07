Der Fördervereinsvorstand, Sponsoren und die Damen der Caritas-Gemeinschaft Neuenkirchen übergeben während des Sommerfests den mobilen Tante-Emma-Laden an das Team des Hauses St. Margareta in Neuenkirchen.

Von Stefan Lind

Rietberg-Neuenkirchen (WB). So ein Förderverein ist eine feine Sache. Er ermöglicht Anschaffungen, die unter normalen Umständen nicht möglich wären. In Schulen und Kindergärten ist das gang und gäbe, doch in Neuenkirchen gibt es eine solche Unterstützung auch für das Altenpflegeheim St. Margareta.

Vor knapp einem Jahr hat sich der Verein gegründet. Mit den eingesammelten Spenden und Fördergeldern will der Vorstand Wünsche für die Bewohner erfüllen. Denn längst nicht alle sinnvolle Hilfen, Aktivitäten und Unterstützungsleistungen werden durch die Pflegeversicherung abgedeckt.

Der Vorstand setzt sich zusammen aus Rietbergs früherem Städtkämmerer Dieter Nowak als Vorsitzender, Bianca Busch (Stellvertreterin), Peter Wiesbrock als Kassenwart sowie Bernadette Laskowski, Friedel Kathöfer, Friedel Pauleickhoff und Stefanie Hatting (Beisitzer). »Die Menschen in der Pflegeeinrichtung haben mehr verdient, und wir wollen mithelfen, Angebote auszubauen und mit finanziellen Mitteln neue gute Projekte für die Bewohner auf den Weg zu bringen«, findet Dieter Nowak.

Eins davon ermöglicht Einkaufen wie zu Omas Zeiten. Der funkelnagelneue rollende Einkaufswagen, mit Regalen ausgestattet und gut gefüllt mit Waren, wird regelmäßig mit Unterstützung der Damen der Caritas-Gemeinschaft Neuenkirchen durch alle Stationen des Hauses geschoben. Im Rahmen des diesjährigen Sommerfestes wurde das Geschenk an die Hausbewohner und Einrichtungsleitung übergeben.

Im Foyer laufen alte Filme

Von Zahnpasta über Schokolade bis hin zu Duftwässern ist alles im Angebot, was das Herz begehrt. Die Kunden müssen nicht selbst zu diesem neuen Tante-Emma-Laden gehen, sondern sie können die Waren direkt in ihren Zimmern aussuchen. Die Damen der Caritas rollen das solide Gefährt durch alle Stationen. Viele der ältere Bewohner erinnern sich gern an die Zeit, in der Milch, Brot, Butter oder Marmelade zum Kunden an die Haustür gefahren wurden. Die Preise sind human. »Wir geben alles zum Einkaufspreis ab«, betont Dieter Nowak. Er stellte das Projekt gemeinsam mit Bianca Busch, Friedel Kathöfer und Friedel Pauleickhoff auf dem gut besuchten diesjährigen Margaretenfest vor. Der Vorstand dankte in diesem Rahmen vielen Sponsoren für die Unterstützung. Das Grundmodell aus Stahl wurde von der Firma Bock GmbH aus Verl gespendet. Die Holzarbeiten sponserte das Unternehmen Dieter Pauleickhoff aus Neuenkirchen, um die Beschriftung kümmerte sich die Firma Pinske.

»Wir haben auch schon andere Ideen in die Tat umgesetzt«, sagt Dieter Nowak im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. So sei im Foyer des Hauses St. Margareta ein Fernseher samt Blu-Ray-Player installiert worden. »Dort halten sich die Bewohner gerne auf«, weiß der Vorsitzende. Gezeigt werden auf dem Bildschirm historische Filme über Ereignisse in Neuenkirchen, vom Schützenfest bis zur Maikirmes. Sie stammen aus dem umfangreichen Archiv von Friedel Pauleickhoff.