Schützenfest in Westerwiehe: Den Brudermeisterorden heftet Vorsitzender Detlev Hanemann seinem Stellvertreter Thomas Brüggemann an. Foto: Petra Blöß

Und so sprach Brudermeister Detlev Hanemann am Samstagabend einen tief empfundenen Dank des Vorstandes an jene Helfer aus, die auch bei knapp 40 Grad im Schatten durchgehend Sorge dafür getragen hatten, dass Zelte und Buden pünktlich aufgebaut werden konnten. Und ebenso galt das Lob jenen, die sich schon seit Wochen darum gekümmert hatten, dass der Festplatz nicht einer braunen Ödnis gleicht. Passend zu diesen Hochsommertagen war Marscherleichterung erlaubt, sprich: Die grünen Uniformjacken durften am Samstag und Sonntag in den Schränken bleiben.

So trafen sich die Aktiven bestens gelaunt am Samstagabend vor dem Pfarrheim, um erst einmal, wie es guter Brauch ist, von Beförderungen und Schießauszeichnungen zu hören. Von letzteren gab es reichlich, knapp 80 an der Zahl. Die höchsten Ehrungen erhielten Matthias Kriener, Alexander Hanemann, Daniel Stahlberg, Dennis Rodenbeck, Matthias Wuttig, Meinolf Hartkamp, Dietmar Diekotto, Gabriele Kathöfer, Ludwig Lescow und Monika Stolla-Aldehoff, die jeweils Kordelschilde erringen konnten. Bronzeplaketten gingen an Julian Schlüter, André Kaupenjohann und Ricarda Kriener, silberne Plaketten erhielten André Kröger und Sebastian Burmeister. Über eine goldene Plakette freute sich Lea Kerkstroer.

Montag ist Königsschießen

Oberst Dietmar Sasse hatte die Dienstgradabzeichen für alle jene dabei, die mit Beförderungen überrascht wurden. 17 Mal gab es die Ernennung zu Gefreiten, 20 Mal zu Obergefreiten, dreimal zu Stabsgefreiten, sechsmal zu Unteroffizieren und neunmal zu Feldwebeln. Zudem zählt die St.-Laurentius-Schützenbruderschaft nun elf neue Oberfeldwebel in ihren Reihen. Christian Schlingschröder ist jetzt Leutnant, Uwe Steinberg Oberleutnant. Daniel Köhler marschiert ab sofort im Rang eines Hauptmannes.

Für seinen Stellvertreter Thomas Brüggemann hatte Schützenchef Detlev Hanemann einen Brudermeisterorden mitgebracht, mit dem er für das stetige Engagement Danke sagte. Danke sagte der Vorstand zudem jenen, die seit 40 Jahren Mitglied im Verein sind, namentlich Franz-Josef Bergmeier, Alwin Hartkamp, Franz-Josef Kraienhorst, Meinolf Kriener, Armin Krischel, Robert Oesterschlink, Helmut Tönsmeyer und Gerhard Kulage.

Noch einmal im Mittelpunkt des Geschehens stand am Samstag und Sonntag das Königspaar Frank Buschsieweke und Annika Stüker. Beide werden am Montag gegen 13 Uhr von ihren Nachfolgern abgelöst.