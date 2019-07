Rietberg (WB). Im Rahmen des Bürger- und Vereinetages in Rietberg wird zum 21. Mal der Tag der Selbsthilfe am Sonntag, 8. September, ausgerichtet.

Hierbei stehen bei einer Ausstellungsmesse Selbsthilfegruppen, Behindertengruppen und soziale Einrichtungen des Kreises Gütersloh den Besuchern für Fragen zur Verfügung. Von 13 bis 18 Uhr kann die Ausstellungsmesse in der Innenstadt besucht werden. Auf die Besucher wartet ein buntes Programm. Auch für die Verpflegung ist an verschiedenen Stellen gesorgt. Organisiert wird der Tag der Selbsthilfe von Selbsthilfegruppen der Region und der Bürgerinformation Gesundheit und Selbsthilfekontaktstelle des Kreises Gütersloh (BIGS) in Kooperation mit der Stadt Rietberg und der heimischen Kaufmannschaft.

Besucher können sich neben den rund 45 Infoständen der Selbsthilfegruppen auf zahlreiche Mitmachaktionen freuen. Das Angebot reicht von der Simulation von Rauschzuständen bis hin zu Blutdruckmessungen. Außerdem bietet der Tag der Selbsthilfe eine Möglichkeit, um sich auszutauschen und mit Gleichgesinnten in Kontakt zu treten. Die Veranstaltung richtet sich an alle Bürger, ob Patienten, Angehörige oder Interessierte. Weitere Informationen gibt es in der BIGS, Tel. 05241/ 823586, E-Mail bigs@gt-net.de.