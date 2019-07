Von Petra Blöß

Rietberg-Westerwiehe (WB). Wie der Vater so der Sohn: Martin Kreutzheide ist neuer König der St.-Laurentius-Schützenbruderschaft Westerwiehe. Und er tritt damit in die Fußstapfen seines prominenten Erzeugers, denn Seppel Kreutzheide, seit langem Festwirt der Grünröcke, schoss 1972 den Vogel ab und gratulierte als einer der ersten dem Filius, der sich Gattin Claudia zur Mitregentin erwählte.

Martin Kreutzheide ist 47 Jahre alt und im bürgerlichen Leben leitender Angestellter bei Bertelsmann. Er geht als Martin II. in die Vereinschronik ein. Ehefrau Claudia I. ist 41 Jahre alt und kaufmännische Angestellte bei der Firma Bollweg. Zur königlichen Familie gehören die Prinzen Jan-Luca (13) und Julius (10). Ihre Residenz hat die Monarchenfamilie an der Neuenkirchener Straße auf Seiten des Stadtteiles Westerwiehe.

Spannend war es, wirklich spannend, denn Martin Kreutzheide hatte sich zwar viel vorgenommen, aber auch einen ernsthaften Mitbewerber. Ralf Funke wollte auch nur eins: den letzten Schuss des Wettbewerbs tätigen. Der sowieso eher schüchterne Holzvogel war in diesem Jahr in Sachen Gegenwehr mehr als zurückhaltend, schnell hing er schlaff und seitwärts gedreht – und die beiden Kontrahenten am Gewehr schenkten weder sich noch dem Aar etwas. Jede Patrone saß, und so verlief die entscheidende Phase ruckzuck, diesmal war in Westerwiehe an der Leitung einfach alles in Ordnung.

Gebannt verfolgten zahlreiche Besucher das Duell, auch die Sonne ließ es sich am Montag in der Mittagszeit nicht nehmen, das Geschehen zu betrachten. Kurzweilig und kurz war der Bewerb, nur eine Stunde dauerte der Beschuss auf den Adler. Die Krone sicherte sich Dennis Darming mit der 47. Patrone, Welf Henrichfreise gelang knapp 70 Zähler später ein kurioser Treffer, er erwischte Flügel und Zepter gleichzeitig. Den Apfel, oder besser das bisschen, das davon übrig war, erwischte Ehrenschießmeister Manfred Busch. 182 Patronen nur waren nötig, um das Schützenvolk jubeln zu lassen. Ähnlich kurzweilig verlief das Vogelschießen der Jungschützen am Sonntag, hier setzte sich Markus Beckhoff durch.

Eingebettet in die Festtage waren eine Vielzahl von Ehrungen- So überreichte Bezirks-Bundesmeister Mario Kleinemeier St.-Sebastianus-Ehrenkreuze an Manfred Busch und Bernhard Wilsmann. Orden für 50-jährige Mitgliedschaft erhielten Willi Hartkamp, Gerhard Jungeilges und Gerhard Wittreck. Jungschützenverdienstabzeichen in Silber konnten sich Philipp Kriener und Thorsten Hartkamp anheften. Bernhard Descher, seines Zeichens Diözesan-Schießmeister, wurde das Ehrenkreuz des Sports in Silber zuteil.

Am Montagabend klang das Schützenfest bei milden Temperaturen aus, und natürlich erhielt das neue Throngefolge Gelegenheit, sich erstmals der Öffentlichkeit vorzustellen.