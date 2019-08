Auf dem Biohof Wiesbrock-Mertens in Varensell gibt’s die bunten Blüher frisch vom Feld – und gepflückt sind sie auch schon. Auf 750 Quadratmetern bauen Familie Wiesbrock und ihre 40 Mitarbeiter Strohblumen und Sonnenhut, Dahlien, Löwenmäulchen und Kosmeen an. Dazu kommen noch 700 Quadratmeter Blühstreifen mit Wicken, Mohnblumen oder Ringelblumen. »Wir bauen Blumen schon seit einigen Jahren an. In diesem Jahr sind es besonders viele, und die Blüte ist ganz besonders schön und prächtig«, sagt Lisa Wiesbrock. In Zeiten des Insektensterbens sei ihr das besonders wichtig. Wer seinen Strauß selbst anfertigen möchte, kann das am Freitag, 13. September, im Workshop mit Floristin Andrea Buschmann lernen. Im Hofladen fertigt sie neben normalen Bauernblumensträußen auch Deko für Hochzeiten und andere Veranstaltungen an. Der Kurs am 13. September findet von 14.30 bis 17 Uhr statt. Mehr unter www.mertens-wiesbrock.de.