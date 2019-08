Rietberg-Varensell (WB). Eine Brücke extra zum Schützenfest – das hat in Varensell schon Tradition. Seit 29 Jahren bauen ehrenamtliche Helfer die so genannte Moorbrücke über den großen Bastergraben auf, damit die Bürger sicher zum Schützenplatz an der Varenseller Straße kommen.