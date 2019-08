Von Michael Delker

Rietberg (WB). Die sieben Rietberger Schützenvereine haben ihren Hut in den Ring geworfen. Im Jahr 2024 wollen sie das Bundesfest des Bundes der historischen deutschen Schützenbruderschaften (BDHS) in die Emsstadt holen.

Sollten die sieben Bruderschaften am 8. März kommenden Jahres den Zuschlag bekommen, darf sich Rietberg auf ein gesellschaftliches Großereignis freuen. Bei der größten Veranstaltung des Bundesverbandes (600.000 Mitglieder) werden bis zu 20.000 Schützen und 25.000 Zuschauer erwartet. »Das ist schon eine Mammutaufgabe«, sagt Bezirksbundesmeister Mario Kleinemeier aus Westerwiehe, der zusammen mit Gilde-Chef Stefan Kay und dem stellervertretenden Mastholter Brudermeister Christoph Ahrens eine Steuerungsgruppe gebildet hat. Eine Voraussetzung sei gewesen, dass alle Rietberger Schützenvereine mitmachen und dass auch die Stadtverwaltung mit im Boot sitzt. In einem gemeinsamen Gespräch habe Bürgermeister Andreas Sunder seine Unterstützung zugesagt.

Hoffen auf Zuschlag am 8. März 2020

Gute Erfahrungen haben die Rietberger mit der Ausrichtung des Bundeskönniginnentages 2010 gemacht, der die heimischen Bruderschaften zusammenrücken ließ. So ist im vergangenen Jahr auch die Idee entstanden, sich gemeinsam für 2024 um das Bundesfest zu bemühen. »Für einen Verein wäre eine solche Großveranstaltung nur schwer zu stemmen«, sagt Mario Kleinemeier.

Bislang ist die Rietberger Bewerbung die einzige, die dem Bundesverband vorliegt. Bewerbungsschluss ist am 31. Dezember. In Arbeit ist eine Präsentation, die am 15. Februar in der BDHS-Präsidiumssitzung vorgestellt werden soll. Bekanntgegeben wird der Ausrichter bei der Bundesvertreterversammlung am 8. März.

Kommentar Respekt! Es gehört eine Menge Mut dazu, sich um eine derartige Großveranstaltung zu bemühen. Sollten die Rietberger Bruderschaften den Zuschlag bekommen, wollen im September 2024 bis zu 45.000 Schützen und Besucher versorgt werden. Benötigt wird ein entsprechend großes Veranstaltungsgelände, ein Platz für den Gottesdienst und auch die Marschwege müssen auf die Personenanzahl abgestimmt sein. Für die Organisation sind zahlreiche ehrenamtliche Kräfte erforderlich. Um die Aufgabe stemmen zu können, haben sich die sieben Vereine zusammengetan. Richtig so! Und auch die Stadt darf sich freuen. Sollte die Bewerbung Erfolg haben, ist ihr bundesweite Aufmerksamkeit sicher. Ein besseres Standortmarketing kann man sich kaum vorstellen. Michael Delker

Für die Rietberger Bewerbung sprechen zwei Jubiläen. Zum einen feiert der ebenfalls mit involvierte Bezirksverband Wiedenbrück 2024 sein 75-jähriges Bestehen, und zum anderen wird die Schützenbruderschaft in Clarholz-Heerde 100 Jahre alt. Wenn die Rietberger den Zuschlag bekämen, würden dort die Schießwettbewerbe, also auch das Schießen um den Bundeskönigstitel, stattfinden. »Wir haben hier keinen Kleinkaliber-Schießstand. Den könnte man in Clarholz-Heerde nutzen, so dass ein weiterer Verein von dem Fest profitieren würde«, sagt der Bezirksbundesmeister aus Westerwiehe.

Kleinkaliber-Schießen in Clarholz-Heerde

Noch keine Angaben kann Kleinemeier zum organisatorischen und personellen Aufwand machen. Auch steht nicht fest, wo in Rietberg das Bundesfest stattfinden würde. Genau hinschauen werden die Bruderschaften am 6. bis 8. September. Dann findet das Bundesfest in Schloß Neuhaus statt. 2022 ist dann Ostenland an der Reihe.