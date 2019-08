Die Stadtteile miteinander zu verbinden ist laut Andreas Sunder ein Ziel dieser mo­bilen Bürgerbeteiligung. Der Bürgermeister begrüßte neben Druffels Ortsvorsteher Thomas Kofort zahlreiche Bürger aus anderen Ortsteilen, die sich für die Entwicklung im weiteren Stadtgebiet interessieren.

Denn auch darum geht es: aktuelle Entwicklungsbaustellen besuchen, Fragen stellen und verstehen, warum dieses oder jene Projekt so wichtig ist. Wie etwa die Erweiterung des Vereinsheimes in Druffel. Wie Vorstandsvertreter erklärten, ist der Verein stetig gewachsen. Zwei Umkleidekabinen neben dem Fußballplatz reichen nicht aus. Deshalb unterstützen Politik und Verwaltung den Verein, weil sie einen wichtigen Beitrag zum Dorfleben leistet.

Großes Interesse rief auch die Gelegenheit hervor, hinter die Türen des Imbiss-Großhandels Knaup zu blicken. Der Betrieb am Merschweg ist vor 56 Jahren gegründet worden, zählt inzwischen 120 Mitarbeiter und ist fest in Familienhand, wie Firmenchef Manfred Knaup erläuterte. Knaup beliefert Imbisse und Kantinen mit Tiefkühlkost und mehr und ist in Rietberg vor allem für frisches Grillfleisch gefragt.

Alle Interessierten durften sich die Räumlichkeiten anschauen

Weiter ging es zur nächsten Station: An der Sandfeldstraße 50 hatte die Stadt Rietberg 2016 eine Containeranlage mit Platz für etwa 90 Asylbewerber errichtet. Da zu diesem Zeitpunkt die Zahl der Rietberg zugewiesenen Flüchtlinge jedoch deutlich zurückging, ist die Anlage nie bewohnt worden. Deshalb ist dort nun in Trägerschaft der AWO vorübergehend und zum zweiten Mal eine Kindertagesstätte mit Platz für mehr 30 Kinder eingerichtet worden. Und die Räumlichkeiten durften sich alle Interessierten nun einmal persönlich anschauen.

Zum Abschluss radelten die Bürger zur Pfarrkirche St. Margareta Neuenkirchen. Im Pfarrgarten gab es nicht nur Würstchen und Getränke für alle, sondern auch erste Eindrücke von dem neuen Kolpinghaus, das hinter der Kirche als Ersatz für die in die Jahre gekommene Versammlungsstätte errichtet wird. Federführend dafür ist ein ehrenamtlich geführter Verein von etwa 20 engagierten Bürgern, die gern mit anpacken und dazu beitragen, dass Neuenkirchen lebenswert bleibt.

Weitere Termine für die nächste »Tour de Rietberg« stehen auch bereits fest: Am Mittwoch, 28. August geht es durch die Kernstadt Rietbergs, am Dienstag, 10. September, soll die Strecke der Radtour die Stadtteile Varensell und Westerwiehe verbinden.