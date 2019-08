Altes Gebäude, neue Nutzung: Die DRK-Gemeinschaft Mastholte zieht demnächst in das alte Feuerwehrgerätehaus an der Brandstraße ein. Das Foto zeigt (von links) Christian Tanger (stellvertretender Rotkreuzleiter Mastholte), Dieter Nowak (Vorsitzender des DRK), Bürgermeister Andreas Sunder und Holger Geistmeier (Rotkreuzleiter Mastholte). Foto: Stadt Rietberg

Rietberg-Mastholte (WB). Zufall? Nein, Glücksfall! Weil in Mastholte an der Brandstraße das alte Feuerwehrgerätehaus frei wird, zieht das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Mastholte als Nachmieter ein.

Die DRK-Gemeinschaft verlässt ihre Räume an der Stukemeyerstraße. Der DRK-eigene Kindergarten hingegen bleibt. Er kann dank der frei werdenden Kapazitäten sogar erweitert werden, und zwar um eine weitere Gruppe für Zwei- bis Sechsjährige.

»Das nennt man wohl Win-Win-Situation«, sagt DRK-Vorsitzender Dieter Nowak. Bürgermeister Andreas Sunder kann ihm da nur zustimmen: »Die 20 neuen Kitaplätze, die das DRK an der Stukemeyerstraße schaffen wird, sind uns sehr willkommen.«

Feuerwehr zieht im Oktober in den Neubau

Der Löschzug Mastholte der Freiwilligen Feuerwehr wird voraussichtlich im Oktober das neu gebaute Feuerwehrgerätehaus an der Lippstädter Straße beziehen. Dann kann das DRK an der Brandstraße mit kleineren Umbaumaßnahmen beginnen. Unter anderem wird eine neue Toilettenanlage eingebaut. Zudem ist es erforderlich, in die bestehende Garage Fenster für eine Umkleide für die Sanitäter einzusetzen.

Dieter Nowak freut sich besonders über die Zusage der Firma Wirus, die die Fensterfront sponsern wird. Eine Erweiterung der Teeküche ist ebenfalls vorgesehen. Das ist besonders wichtig für die Blutspendetermine. Denn den Imbiss für die jeweils bis zu 180 Spender bereiten die Ehrenamtlichen des Sozialen Arbeitskreises (SAK) vor Ort frisch zu.

DRK-Gemeinschaft ist schneller einsatzbereit

Für Holger Geistmeier, Rotkreuzleiter Mastholte, bietet der neue Standort einen entscheidenden Vorteil: »Wir werden demnächst viel zügiger unsere Dienste antreten können.« Derzeit sind die vier Fahrzeuge samt Kühlanhänger im Gewerbegebiet Esphorst stationiert. Die Sanitätshelfer ziehen sich für ihre Einsätze aber am Standort an der Stukemeyerstraße um. Pro Einsatz gehen so bis zu 30 Minuten verloren, bis die Sanitäter und ihre Fahrzeuge einsatzbereit sind.

»Künftig stationieren wir unsere Fahrzeuge ebenfalls hier an der Brandstraße und haben dann alles gebündelt, was wir brauchen«, erklärt Geistmeier. Das DRK ist ebenso wie die Feuerwehr aktiv in den Katastrophenschutz eingebunden.

Die Stadt Rietberg hat als Eigentümerin des Feuerwehrhauses einen langfristigen Mietvertrag mit dem DRK abgeschlossen. Die Umbauarbeiten auf der etwa 350 Quadratmeter großen Fläche erledigt die 40 Mitglieder zählende Mastholter Gemeinschaft weitgehend in Eigenregie, die Stadt bezahlt das Material. Dieter Nowak rechnet im besten Fall damit, dass der Baubeginn für die neue Kindergartengruppe im Frühjahr 2020 erfolgen kann.