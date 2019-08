Eine größere Zahl von Bewerbern hatte sich an den beiden Gewehren versammelt, und für einen Moment sah es so aus, als würden die beiden Brüder Bernhard und Willi Hemel die Sache unter sich ausmachen. Denn aber war der Jubel unter den 3000 Besuchern groß, als Daniel Deppe der entscheidende Treffer gelang. Der 40-jährige regiert in den kommenden zwölf Monaten als Daniel I. zusammen mit seiner Frau Melanie I. (36). Zu den ersten Gratulanten des neuen Regenten zählten seine Söhne Karl (7) und Toni (5).

Der neue Thron stand rasch fest. Ihm gehören an: das Zeremonienmeisterpaar Daniel und Verena Costa Antunes, außerdem Thilo Kommescher und Johanna Hammeran, Matthias und Ulla Zelle, Ralf und Bianca Deppe, Carsten und Tanja Gosejohann, Hendrik und Inga Gosejohann sowie Maik und Ramona Gretenkord.

Neuer Jungschützenkönig ist Maxi Peter. Mit dem 345. Schuss holte er am Sonntag den Vogel von der Stange. Zu seiner Königin erwählte er Marleen Junker.