Rietberg (WB). Ein 84-jähriger Rollstuhlfahrer ist am Samstag, 10. August, in Rietberg mit einem BMW zusammengestoßen. An seinen schweren Verletzungen ist der Mann am vergangenem Sonntag gestorben.

Der Rietberger befuhr mit einem elektrischen Rollstuhl den Geh- und Radweg an der Batenhorster Straße. In Höhe der Straße »An der Mühle« wollte er die Batenhorster Straße überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem BMW, dessen 39-jähriger Fahrer die Batenhorster Straße in gleicher Richtung befuhr.

Der Rollstuhlfahrer wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht werden musste, wo er am Sonntag verstarb.