Von Stefan Lind

Rietberg (WB). So mancher Kunde schaut zur Vorsicht zweimal hin. Sitzt da wirklich der Bürgermeister im Lidl-Markt an der Kasse? In der Tat: An­dreas Sunder hat zur Eröffnung der neuen Filiale an der Bahnhofstraße eine eher ungewöhnliche Aufgabe übernommen. Aber die halbstündige Aktion dient einem guten Zweck.

Denn alles, was das Stadtoberhaupt in 30 Minuten kassiert, darf er für einen guten Zweck einsetzen. Das Unternehmen selbst erhöht den Betrag auf runde 1000 Euro, wie Matthias Sontheimer, Immobilienleiter der Lidl-Regionalgesellschaft Paderborn, erläutert. Sunder möchte das Geld der heilpädagogisch-therapeutischen Einrichtung im Rietberger Jugendwerk zur Verfügung stellen.

Doch zunächst gilt es, die Waren über den Scanner zu ziehen. Das geht einfach, aber schon bei Bananen taucht die erste Schwierigkeit auf: »Was mache ich jetzt?« Na, wiegen und die richtige Kennnummer eingeben. Ein Mitarbeiter hilft weiter – ebenso, als eine Frau mit EC-Karte bezahlen will. Hier auf dem Display drücken. Läuft!

Der Bürgermeister kann sich über Arbeit nicht beklagen, denn zur Eröffnung am Donnerstag ist der Laden richtig voll, alle 133 Parkplätze sind besetzt. Für die Aktionen gibt es verschiedene Aktion, vom Glücksrad bis zur Verkostung von Kaffee und Backwaren. Immobilienleiter Sontheimer erinnert an die Anfänge von Lidl in Rietberg: »2003 haben wir eröffnet und 2019 den früheren Bau wieder abgerissen.« Das sei nun mal so, »die Gestaltung der Verkaufsräume hat sich in 15 Jahren nachhaltig verändert.« 1200 Qua­dratmeter Verkaufsfläche stehen in dem Neubau bereit, mehr sind in diesem Bereich nahe der Innenstadt nicht erlaubt. Die gesamte Grundstücksfläche ist 8134 Quadratmeter groß.