Der Grundstücksausschuss hat am Montag darüber beraten und der Stadt empfohlen, die Immobilie zu erwerben. Das letzte Wort hat der Stadtrat, er tagt im Rahmen einer öffentlichen Sondersitzung am Donnerstag, 26. September, 17 Uhr, im Ratssaal des Alten Progymnasiums.

Warum die Stadt nun Zugriff hat

Wenn Grundstücke oder Immobilien veräußert werden, hat eine Kommune unter bestimmten Voraussetzungen ein Vorkaufsrecht. So soll gewährleistet werden, dass übergeordnete städtebauliche Ziele verfolgt werden können. Im Fall der Rathausstraße 45 liegt die Immobilie schon seit mehreren Jahren in einem so genannten Sanierungsgebiet, für das die Stadt Rietberg ihre städtebaulichen Ziele in einem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) zusammenfassen wird. Dieses Konzept ist Voraussetzung für die Beantragung von Fördergeldern und es ist der Bezirksregierung Detmold zur Genehmigung vorzulegen. Über das ISEK wird ebenfalls in der Ratssitzung am 26. Septemberabgestimmt.

Chance für die Innenstadt

Es gibt noch eine weitere Bedingung, die erfüllt sein muss, damit die Stadt vom Vorkaufsrecht Gebrauch machen kann. Sie muss darlegen, für welche Zwecke sie das Grundstück/die Immobilie erwerben möchte. Ein bloßer Kauf auf Vorrat ist weder gewünscht noch rechtlich möglich. Bürgermeister Andreas Sunder erläutert: »Wir haben kurzfristig von dem Verkauf der Rathausstraße 45 und der Möglichkeit unseres Vorkaufsrechts erfahren und dann schnell reagiert. Denn aus Sicht der Verwaltung ist diese Immobilie samt Grundstück zentral für die Weiterentwicklung eines ganzen Quartiers in dieser markanten Innenstadtlage.«

Zwei entscheidende Vorhaben könnten aus Sicht der Verwaltung verwirklicht werden. Zum einen ist das die Erweiterung städtischer Grünanlagen. Denn die Gaststätte Blomberg grenzt mit ihren Freiflächen im rückwärtigen Bereich direkt an den Drostengarten. Er bietet zusammen mit dem Bürgergarten eine attraktive Parkanlage. Derzeit sind beide Gärten aber nur getrennt voneinander über Käthes Gässchen zu erreichen. Im Rahmen einer Umgestaltung könnte von der Rathausstraße aus ein Zugang zum Drostengarten geschaffen werden, indem der Innenhof der Rathausstraße 45 in einen öffentlichen Begegnungsraum umgewandelt und mit der Parkanlage verbunden wird.

Auch das Standesamt soll profitieren

Zum anderen geht es um die künftige Nutzung der Räume. Dort könnte die Stadtbibliothek einen neuen und größeren Standort finden. Bisher ist sie im Erdgeschoss des Alten Progymnasiums untergebracht. Dieses Gebäude soll demnächst energetisch saniert werden. Die Bücherei müsste die Räume – ebenso wie das Standesamt im ersten Obergeschoss – ohnehin für die Sanierung verlassen und provisorisch untergebracht werden. Wenn die Bibliothek in die Rathausstraße 45 zieht, kann das Standesamt nach der Sanierung die Räume im Erdgeschoss beziehen. »Aktuell ist es relativ eng, wenn Trauungen stattfinden«, erläutert der Bürgermeister. Er schlägt auch vor, den Innenhof des angrenzenden Kunsthauses als Aufenthaltsraum für Gesellschaften und für Trauungen im Grünen zu nutzen.