Adrian wurde bei der Prüfung im Sommer unter allen Gesellinnen und Gesellen der verschiedenen Handwerksberufe mit einem Gesamtergebnis aus Theorie und Praxis als der beste »Einser« ermittelt. Neben dem Preisgeld in Höhe von 250 Euro gab es eine Urkunde für ihn und seinen Ausbildungsbetrieb, die Firma Kraft Maschinenbau in Mastholte.

Mit ihm freuten sich Geschäftsführer Markus Hüllmann, Ausbildungsleiter Thorsten Schulte und Betriebsleiter Martin Speckmann. Sie sind stolz auf ihren Mitarbeiter, der gerade sein duales Studium zum Wirtschaftsingenieur in Bielefeld begonnen hat und dem Unternehmen Kraft dadurch treu bleibt. »Es ist uns besonders wichtig, dass wir unseren motivierten jungen Mitarbeitern auch eine gute Zukunftsperspektive bieten können«, betonte Markus Hüllmann. Philipp Adrian ist über Praktika auf das Unternehmen aufmerksam geworden und hat nach dem Abitur seine Ausbildung dort absolviert.

In den Semesterferien wird er nicht mehr nur im Blaumann im Betrieb stehen, sondern langsam in die technische Abteilung eingeführt. »Wir haben damit beste Erfahrungen gemacht«, erklärte Geschäftsführer Markus Hüllmann die Hintergründe. Die Firma Kraft unterstützt schon seit vielen Jahren junge Menschen, die motiviert und ehrgeizig sind, und ebnet ihnen so den Weg ins Studium.

Urkunden und Glückwünsche überbrachten der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Alexander Kostka, der Obermeister des Metallhandwerks Peter Poggengerd und als Vertreter des Versorgungswerkes Elmar Gröne.