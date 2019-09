Von Stefan Lind

Rietberg (WB). Bernhardine Wohlfahrt ist eine bescheidene Frau. Sie hat nie viel Aufhebens um ihre Person gemacht, obwohl sie sich jahrzehntelang in besonderem Maße sozial engagiert hat. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die 87-Jährige deshalb mit der Bundesverdienstmedaille ausgezeichnet, die Landrat Sven-Georg Adenauer am Montag Abend im Rahmen einer Feierstunde im Alten Progymnasium überreichte.

Bernhardine Wohlfahrt ist verwitwet. Sie ist Mutter von zwei leiblichen Kindern, die 1973 und 1976 den Haushalt der Mutter verlassen haben. Bis zur Aufnahme ihrer vier Pflegekinder war sie Mitarbeiterin in einem Inkasso-Büro in Rietberg. Seit 1974 betreut sie Pflegekinder in ihrem Haushalt an der Eberhard-Unkraut-Straße. Immer wieder waren sie von ihren Eltern misshandelt worden. Weil die Kinder nicht getrennt voneinander aufwachsen sollten, erklärte sich Bernhardine Wohlfahrt bereit, alle vier bei sich aufzunehmen. Sie waren damals zwischen zwei und sechs Jahren alt und brauchten besondere Aufmerksamkeit und Zuwendung. Um sich ganz dieser schweren Aufgabe zu stellen, musste Bernhardine Wohlfahrt ihre berufliche Tätigkeit aufgeben.

Um vier Pflegekinder gekümmert

Nur mit Geduld und Einfühlungsvermögen konnte sie den Kindern ein liebevolles Zuhause geben. Zwei der Pflegekinder haben die Familien im Erwachsenenalter verlassen. Ein anderer Pflegesohn leidet bis heute auch als Erwachsener an Aggressionsstörungen und einer psychischen Erkrankung. Erst 2015 mit über 40 Jahren ging er seine Wege. Ein anderer Pflegesohn hat eine starke Sehstörung und ist zu 90 Prozent schwerbehindert. Er lebt bis heute bei seiner Pflegemutter, obwohl sie durch ihr hohes Alter und der daraus resultierenden körperlichen Gebrechen in zunehmendem Maße selbst beeinträchtigt ist.

1978 erlitt die Schwiegermutter von Bernhardine Wohlfahrt, die damals noch in der ehemaligen DDR lebte, einen Schlaganfall. Um sie zu versorgen, wurde sie von ihrem Sohn nach Westdeutschland geholt. Wie damals üblich, wurde die Pflege der Schwiegermutter wie selbstverständlich der Schwiegertochter aufgebürdet. Zwei Knochenbrüche der Schwiegermutter erforderten über lange Zeit einen besonderen Pflegeaufwand. Später kam eine altersbedingte Demenz hinzu. Bis zu ihrem Tod im Jahr 1994 pflegte und versorgte Bernhardine Wohlfahrt die pflegebedürftige Frau.

1994 erlitt ihr Ehemann einen Schlaganfall und war seither teilweise gelähmt. Außerdem wurde bei ihm eine Krebserkrankung diagnostiziert. Für seine Frau war es selbstverständlich, dass sie auch ihren Ehemann bei sich zu Hause betreute und versorgte. Durch die einseitige Lähmung war es erforderlich, dass sie ihrem Ehemann bei allen Bedürfnissen des Alltags wie Anziehen, Waschen, Rasieren und Toilettengang helfen musste. Bis zu seinem Tod 1996 kümmerte sie sich um den Kranken, ohne die Hilfe eines Pflegedienstes in Anspruch zu nehmen. Der Einsatz von Pflegediensten war zur damaligen Zeit ohnehin nur eine Ausnahme und gesetzlich nicht so abgesichert wie heute.

Immer ein offenes Ohr

Ungeachtet ihres hohen Alters und ihres angeschlagenen Gesundheitszustandes bietet Bernhardine Wohlfahrt »ihren Lieben« bis heute ein gemütliches Zuhause zum Wohlfühlen. Immer noch kommen einige ihrer Enkel – auch die Kinder der Pflegekinder – nach der Schule zu ihr, damit sie nicht allein sind. Bei Bernhardine Wohlfahrt bekommen sie immer etwas zu Essen sowie verständnisvolle Worte und ein offenes Ohr.

»Das allergrößte Vermächtnis, das sie Ihren Kindern und Enkeln gemacht haben, ist die Spur der Liebe, die Sie in deren Herzen hiterlassen haben«, betonte Landrat Sven-Georg Adenauer in seiner Laudatio. Dieses Einsatz über Jahrzehnte, »ohne Pflegeausbildung, ohne Urlaub, ohne Geld, Tag und Nacht«, mache die Geehrte zu einem leuchtenden Vorbild: »Dafür dankt Ihnen heute die Gemeinschaft.« Auch Bürgermeister Andreas Sunder stellte in seinem Grußwort Bernhardine Wohlfahrts »unglaubliche Leistung und Kraftanstrengung« heraus: »Als ich Ihre Lebensgeschichte gelesen habe, konnte ich kaum glauben, dass ein einzelner Mensch so stark sein kann.«