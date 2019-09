Von Petra Blöß

Rietberg (WB). Die gute Nachricht zuerst: Bei der Firma Heinrich Kuper Maschinenbau gehen die Lichter noch nicht aus. Dennoch sind Einschnitte zu erwarten. »Es wird Personalkürzungen in beachtlicher Zahl geben.« Das erklärte am Mittwoch der vorläufige Insolvenzverwalter Dr. Hendrik Heerma im Rahmen eines Medientreffs im Lind-Hotel.

248 Mitarbeiter, darunter 16 Auszubildende, gibt es an den verschiedenen Standorten des Unternehmens. Gut 90 Prozent davon sind in Rietberg tätig. Wie viele davon ihren Arbeitsplatz verlieren, das wurde nicht bekannt. Er werde generell alle Schritte stets zunächst mit dem Betriebsrat und der Belegschaft besprechen, ehe er mit diesbezüglichen Informationen an die Öffentlichkeit gehe, betonte der Experte, der bereits eine Reihe Konkursverfahren großer, namhafter Unternehmen abgewickelt hat. Bisher gebe es aufgrund der Schieflage des Betriebes eine einzelne Kündigung seitens eines Mitarbeiters, ansonsten zeigten sich alle sehr kooperativ und konstruktiv. Dr. Heerma: »Aber der Markt gräbt auch an unseren Fachleuten.«

Kostenseite gilt als Problem

Klare Informationen gab es am Mittwoch im Betrieb hinsichtlich der künftigen Arbeitsstätte. Bisher verteilen sich diese auf die Abschnitte »B1«, »B2« und »B3«. Heißt: B1 ist das Produktionsgelände an der Heinrich-Kuper-Straße in unmittelbarer Kernstadtlage, hier verbleibt die Leimwerkstatt mit etwa zehn Beschäftigen, da für diesen Bereich große Innenflächen notwendig sind. »B2«, das Verwaltungsgebäude gleich gegenüber, wird aufgegeben und soll wie andere leer stehende Teilabschnitte an Interessenten vermietet werden. Die verbliebenen Abteilungen der Verwaltung ziehen um an den Standort Industriestraße, »B3« genannt. Dort würden derzeit Industrieflächen innerhalb des großen Komplexes umgebaut zu Büroräumen. Insgesamt scheint das der erste Schritt der Umsetzung dessen, was der Insolvenzverwalter im Rahmen des Medientreffs erklärte: »Wir arbeiten an einem neuen Raum- und Personalkonzept. Wir werden uns verkleinern müssen.«

Dr. Heerma: »Kuper hat einen zu großen Anzug. Hier wurde viele Jahre mit Verlusten bei der Kostenstruktur und den Umsätzen gearbeitet.« Nicht eine allgemeine Lage auf dem Weltwirtschaftsmarkt sei ursächlich für die Schieflage, die sich mit der offiziellen Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 1. November fortsetzt, sondern eher die zu großen Flächen und die zu große Zahl an Mitarbeitern.

Investoren zeigen Interesse

Bereits vor knapp sieben Jahren stand das Rietberger Unternehmen vor der Insolvenz. Nun hat es die Firma Heinrich Kuper getroffen. »Mit einem Insolvenzverfahren sind die Sanierungschancen signifikant höher als ohne«, sagt der Dr. Hendrik Heerma. Derzeit gebe es mehrere Möglichkeiten. Die Investorensuche sei eine davon, und Interessenten gebe es durchaus.

Viel verspricht man sich von der Ausstellungsbeteiligung bei der Fachmesse »Holz und Handwerk« im März 2020 in Nürnberg mit rund 110.000 Fachbesuchern. Ende des ersten Quartals zudem will Dr. Heerma das Verfahren abgeschlossen wissen. »Ich will dann nicht als Letzter gehen, der das Licht ausmacht«, gab der vorläufige Insolvenzverwalter am Mittwoch die Marschrichtung vor.