Von Petra Blöß

Das traditionelle Sommerfest auf dem Gelände am Mastholter See war für Spaziergänger nicht zu übersehen, denn am Burggebäude leuchtete hell eine große Fahne mit dem Emblem des Erstligisten. Der Fan-Club »Mastholter Fohlen« traf sich am borussenspielfreien Samstag mit Kind und Kegel, um über das Lieblingsthema zu klönen, Tipps abzugeben für die nächsten Parteien und auch, um sich Erstligaspiele wie beispielsweise die Partie der nicht wirklich geliebten Münchener Bayern gegen den 1. FC Köln anzuschauen.

Der familiäre, generationenübergreifende Fanclub ist tolerant – und hat null Verständnis für Hardcore-Anhänger von Vereinen, die mit Pyrotechnik um sich werfen und sich Schlachten mit anderen liefern. So verzichteten die hiesigen Fohlen kürzlich auch auf einen Besuch der Begegnung Köln gegen Gladbach, mit Rücksicht auf die Sicherheit der Kinder. Eine richtige Entscheidung, wie sich anhand der Randale zeigte.

Am 2. November geht’s nach Leverkusen

Dafür aber soll es am 2. November zu einem weiteren rheinischen Rivalen gehen: Die Fohlen fahren in die Chemiestadt Leverkusen, wo ihre Gladbacher auf Gastgeber Bayer 04 treffen. Fahrten zu Heim- und Auswärtsspielen gibt es mehrfach in der Saison, jederzeit sind weitere Interessenten willkommen.

Vor gut drei Jahren mit rund 20 Interessenten entstanden, zählt man mittlerweile mehr als 60 Mitglieder; Tendenz: stetig steigend. Dass die Borussia in dieser Spielzeit den Meistertitel holen könnte, da waren sich auch beim Sommerfest alle einig: Gegen Bayern und Dortmund scheint Rang eins unmöglich. Das tat aber der guten Stimmung bei Kaffee und Kuchen, frisch Gegrilltem und einer großen Tombola, die dank des Gladbacher Vereins und heimischer Sponsoren gut bestückt war, keinen Abbruch. Statt der sogenannten Fohlen-Olympiade wurde dieses Mal ein Menschenkickerturnier ausgetragen.

Gelegenheit, die Fangemeinschaft kennenzulernen gibt es auch am zweiten Advent. Dann ist die Truppe bei »Mastholte hilft« mit einem Stand im Einsatz: Hier gibt es Fohlen-Milch, eine selbst gefertigte Eierlikörspezialität, und deftige Dinge als feste Unterlage.