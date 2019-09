Mit Vorfreude schaut sie zusammen mit Benedikt Dorré (Menden), Arthur Gorny (Iserlohn) und Verena Wannemüller (Büren) auf diesen weiteren Schritt in ihrem beruflichen Werdegang und das Pontifikalamt mit Weihbischof Hubert Berenbrinker am kommenden Samstag, 28. September, um 10.30 Uhr im Hohen Dom zu Paderborn entgegen.

Auf eine lange Zeit als Messdienerin in ihrer Heimatgemeinde St. Vitus in Rheda-Wiedenbrück kann Franziska Frenz zurückschauen. Dort hat sie auch die Kirchenzeitung Der Dom und das Gemeindeblättchen ausgetragen. Sie wurde 1994 geboren, ist seit 2019 verheiratet und hat an der Katholischen Hochschule in Paderborn Religionspädagogik studiert. »Ich kann mich mit meinen Stärken für andere Menschen einsetzen und sie begleiten«, sagt die zukünftige Gemeindereferentin im Blick auf ihren Beruf. Sie ist im Pastoralverbund Rietberg-Süd tätig. Als ihr Hobby nennt die junge Frau das Geige-Spielen und die Tanzschule.

Gute Erfahrungen mit Kirche und Glauben

Warum möchte sie Gemeindereferentin werden? »Bei mir war das ein ganz pragmatischer Wunsch. Ich habe positive Erfahrungen mit Kirche und Glauben gemacht und möchte das gerne weitergeben. Der Wunsch hat sich gefestigt bei meinem ersten Praktikum, als ich die vielfältigen Arbeitsfelder kennenlernen konnte. Das war das erste Praktikum, das mir richtig viel Freude bereitet hat, und ich habe gemerkt, dass dieser Beruf mehr ist als nur ein einfacher Job.« Wichtig ist ihr, mit Menschen unterwegs zu sein und mit ihnen gemeinsam neue Orte zu entdecken, an denen Lernen und Wachstum möglich sind.

Gemeindereferentinnen und Gemeindereferenten arbeiten in den Pastoralverbünden und Pastoralen Räumen des Erzbistums Paderborn. Sie nehmen viele Aufgaben in den Bereichen der Verkündigung, Liturgie und Diakonie wahr: In der Sakramentenvorbereitung (Taufe, Erstbeichte, Erstkommunion, Firmung, Ehe), in der Jugendarbeit und Erwachsenenbildung, in Seniorenarbeit und Besuchsdiensten, je nach der Situation des Pastoralverbundes und Pastoralen Raumes. Die Ausbildung beginnt mit dem Studium der Katholischen Religionspädagogik an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen, Abteilung Paderborn. Es folgt eine dreijährige Berufseinführung als Gemeindeassistentin und Gemeindeassistent im Anschluss an das Studium.