Um die Zukunft der Gaststätte Blomberg an der Rietberger Rathausstraße geht es in der Sitzung des Rates am Donnerstag.

Von Stefan Lind

Rietberg (WB). Bürgermeister Andreas Sunder hat jetzt noch einmal ausführlich erklärt, warum die Stadt für die Immobilie an der Rathausstraße 45 das Vorkaufsrecht geltend machen will. Dort soll künftig die Stadtbibliothek Platz finden. Damit verbunden sind einige Veränderungen im Alten Progymnasium an der Klosterstraße. Das geht aus der Vorlage zur Sitzung des Rates am Donnerstag hervor.

Noch steht nicht endgültig fest, dass Murat Öksüz die Gaststätte Blomberg nicht kaufen darf. Er hatte Ende Juni das Objekt von den bisherigen Eigentümern Markus und Thekla Blomberg erworben. Der entsprechende Vertrag ging zur Prüfung an die Stadt. Nach zwei Monaten erhielt der Investor die Rückmeldung, dass man andere Pläne mit der Immobilie habe. Für ihn ist das Verhalten von Verwaltung und Politik schwer verständlich: »Ich habe den Eindruck, da wird mit mir gespielt«, sagte er unlängst dem WESTFALEN-BLATT. Was er nicht nachvollziehen kann: »Nur weil ich die Immobilie gekauft habe, machen die solch ein Drama daraus.« Sollte der Rat am Donnerstag aber für den Beschlussvorschlag des Bürgermeisters stimmen, stünde Öksüz mit leeren Händen da. Dann würde das Vorkaufsrecht gelten. Ob Öksüz dagegen angehen will, hat er bislang offen gehalten.

Sunder argumentiert mit dem integrierten Handlungskonzept für die Innenstadt Rietberg, welches durch das zukünftige Stadtentwicklungskonzept ersetzt werden soll: »Das Leitbild, den einzigartigen historischen Stadtkern zu erhalten und ihn als Grundlage für eine funktionierende und lebendige Innenstadt zu nutzen, hat nach wie vor höchste Priorität.« Die Stadt verfolge mit dem Handlungskonzept das Ziel, ihren bau- und kulturhistorisch wertvollen Stadtkern in seiner Eigenart und Geschlossenheit zu erhalten und gleichzeitig zukunftsweisend zu entwickeln. Er solle weiterhin »ein lebendiger Ort für Wohnen, Einkaufen, Arbeiten, Kultur und Freizeit« bleiben.

»Das bringt Frequenz in die Stadt«

Konkret hat man im Rathaus die Idee, die Stadtbibliothek aus dem Progymnasium an die Rathausstraße umziehen zu lassen. Denn: Diese Nutzungsmöglichkeit bringe Frequenz in die Stadt, stärke die Innenstadt und trage dazu bei, auch die jüngere Bevölkerung an Rietberg zu binden. Und weiter: »Es können Begegnungsräume geschaffen werden, die unter anderem auch dem Vereinsleben zur Verfügung stehen können. Der Innenhof als verbindendes Element zwischen der Rathausstraße und dem Drostengarten ist neu zu gestalten.«

Im Progymnasium ist geplant, das Standesamt ins Erdgeschoss zu verlegen. Es liegt bislang im ersten Stock und sei viel zu klein für Trauungen mit einer größeren Personenzahl. Der Gartenbereich des angrenzenden Kunsthauses könne als Raum für Trauungen im Grünen genutzt werden. Zuvor ist dort eine umfassende energetische Sanierung vorgesehen.

Um das Thema zu beraten und zu verabschieden, ist eigens eine Sondersitzung des Rates am kommenden Donnerstag, 26. September, um 17 Uhr im Ratssaal des Progymnasiums angesetzt worden. Der Rat tagt wenig später ein weiteres Mal, nämlich am Dienstag, 1. Oktober, um 18 Uhr, ebenfalls im Progymnasium.