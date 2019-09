Von Carsten Borgmeier

Rietberg (WB). Als kleine Röhren- und Blechwarenfabrik ein Jahr nach Ende des Ersten Weltkriegs (1914 bis 1918) an der Bahnhofstraße gegründet, hat sich aus den Rietbergwerken eine Unternehmensgruppe mit etwa 1400 Beschäftigten an 14 Standorten in Deutschland und Polen entwickelt.

Im Jubiläumsjahr und im Vorfeld der Feierlichkeiten für Beschäftigte, Kunden, Lieferanten und geladene Gäste am Samstag, 28. September, berichten die

Michael Pauleickhoff, Frank Pielsticker und Matthias Limberg (von links) sind mit der Geschäftsentwicklung zufrieden. Foto: Borgmeier Michael Pauleickhoff, Frank Pielsticker und Matthias Limberg (von links) sind mit der Geschäftsentwicklung zufrieden. Foto: Borgmeier

Geschäftsbereichsleiter Michael Pauleickhoff (50, Feuerverzinkung und Beschichtung) sowie Matthias Limberg (48, Behälterbau) von grundsolider Lage der Seppeler Gruppe (etwa 182 Millionen Euro Jahresumsatz 2018), die aus den Rietbergwerken hervorging.

Während sich der Geschäftsbereich des Feuerverzinkens nach Angaben von Pauleickhoff »seit zehn Jahren auf konstant gutem Niveau« nicht zuletzt wegen des Booms in der Baubranche bewege, habe sich der Umsatz beim Bau von doppelwandigen und ebenfalls feuerverzinkten Behältern in der jüngsten Dekade weiterhin sehr positiv entwickelt, wie Geschäftsbereichsleiter Limberg ausführt.

»Die Anforderungen sind hoch«

»Die Anforderungen an mobile und stationäre Kraftstoffanlagen, Lagerbehälter für die Ver- und Entsorgung oder Druckbehälter auf Baustellen oder in der Landwirtschaft sind in Deutschland besonders hoch«, so der 48-Jährige. Neben der Funktionalität komme es dabei auf Sicherheit und Langlebigkeit an, erläutert er. »Die Rietbergwerke sind dabei Spezialist für diese Behältertechnik und wir haben für jeden Bedarf die passende Lösung.«

Auf Basis jahrzehntelanger Erfahrung erfüllten die Behälter weltweit nicht nur die höchsten Standards. »Sie verfügen ab Werk auch über die notwendigen Zulassungen zur Lagerung, beziehungsweise sind für den Transport auf der Straße, in der Luft, per Eisenbahn oder Schiff geeignet.« Matthias Limberg und sein 60-köpfiges Team sind stets in engem Austausch mit ihren Kunden.

Limberg: »So wissen wir um die Bedürfnisse und Anforderungen an die Behältertechnik Bescheid.« Das Ergebnis seien eine Vielzahl standardisierter Produkte. »Unsere stets doppelwandigen Behälter sind aus Stahl, innen wie außen feuerverzinkt und bei Bedarf beschichtet. Im Gegensatz zu Kunststoff werden sie im Laufe der Zeit nicht spröde und können so über Jahrzehnte eingesetzt werden.«

Im Bereich Feuerverzinkung genießen die Rietbergwerke in vielen Branchen wie Schlossern, Stahlbauern oder Nutzfahrzeug-Herstellern einen guten Ruf: Sie alle setzen beim Korrosionsschutz auf die Erfahrung und das Wissen der Rietbergwerke und leisten dabei einen Beitrag zum Umweltschutz. »Denn Verzinkung sorgt für Langlebigkeit, schont so natürliche Ressourcen«, sagt Pauleickhoff. Der Verzinkungsprozess selbst laufe bei den Rietbergwerken nach strengen Umweltstandards ab. »Als Partner vor Ort mit Beratung, Logistik und schneller Auftragserledigung sind wir auch innerhalb der Gruppe für spezielle Kundenwünsche bestens aufgestellt«, so der 50-Jährige.

Schutzpanzer hält 100 Jahre

Beim Feuerverzinken erhalte das Stahlteil einen Schutzpanzer, der bis zu 100 Jahre und länger sicher und zuverlässig vor Korrosion schützen könne, so Pauleickhoff. »Dazu werden die Stahlteile in ein etwa 450 Grad heißes, flüssiges Zinkbad getaucht. Auf der Stahl-Oberfläche bilden sich dabei schützende Eisen-Zink-Legierungsschichten, die sehr hart und widerstandsfähig sind«, erklärt der Geschäftsbereichsleiter.

Am Ur-Standort an der Rietberger Bahnhofstraße sind beide Geschäftsbereiche angesiedelt. 250 der insgesamt 1400 Beschäftigten arbeiten dort. Das Firmengelände ist nach eigenen Angaben 80.000, die Produktionshallen sind 35.000 Quadratmeter groß. Im Jubiläumsjahr soll die Fertigung der Behältertechnik eine Roboter-Anlage im Wert von 500.000 Euro erhalten, der Nachwuchs werde hauptsächlich in eigener Lehrwerkstatt ausgebildet.

Im Unternehmensverbund ist auch die Dr. Klaus Seppeler Stiftung integriert. Diese fördert Masteranden und Doktoranden an Hochschulen auf dem Gebiet des Korrosionsschutzes, sowie Forschung, Entwicklung und Innovation in den Gruppenunternehmen. Investitionen in die Zukunft, die den Bestand und das Wachstum der Unternehmen sichern.

Blick in die Firmenchronik

Als Röhren- und Blechwarenfabrik werden die Rietbergwerke 1919, also vor genau 100 Jahren, am jetzigen Standort an der Bahnhofstraße gegründet. Drei Jahre später wird eine erste Verzinkungsanlage mit einer Kessellänge von 4,2 Metern in Betrieb genommen. Im Jahr 1936 übernimmt die Seppeler Stiftung Berlin die Aktienmehrheit der Rietbergwerke. Die Familie Seppeler ist seit dem 15. Jahrhundert in Rietberg ansässig. Von 1974 an wird das heimische Unternehmen neu strukturiert, weitere Firmen aufgekauft und eine eigene Lehrwerkstatt eingerichtet.