Von Stefan Lind

Dass die Einmütigkeit fraktionsübergreifend ist, zeigte sich recht schnell an den Wortmeldungen. Josef Beermann signalisierte für die FWG Unterstützung, Gerd Muhle für die SPD. Es sei »die beste Lösung für den Ort«. Er freute sich darüber, dass das Standesamt bald ins Erdgeschoss des Progymnasiums ziehen könne, sobald die Bücherei ausgezogen sei. Zusammen mit dem Garten des benachbarten Kunsthauses ergebe das ein wunderbares Ambiente: »Unser Standesamt wird sich vor Anfragen nicht mehr retten können.« Auch Hans-Dieter Vormittag zeigte sich für die Bündnisgrünen angetan von dem Projekt.

Marco Talarico sprach in einer Erklärung nicht als CDU-Fraktionschef, sondern als Ratsherr für die Kernstadt. Er könne sich mit dem Umzug der Bibliothek nicht anfreunden, im Progymnasium sei sie besser aufgehoben, unter anderem wegen der Nähe zum Schulzentrum. Außerdem bilde sie eine Einheit mit dem Kunsthaus, das sei von der Stadt auch immer so präsentiert worden. Andererseits gebe es auch gute Gründe, die Immobilie zu erwerben: »Zwei Herzen schlagen in meiner Brust.« Deshalb werde er sich enthalten. Der Rest der Fraktion stimmte am Ende dafür.

Kritisch äußerte sich Prof. Dr. Manfred Niewiarra für die FDP. Die Argumente des Bürgermeisters seien ihm zu pauschal, zu wenig konkret. Es sei nicht nötig, dass die Stadt sich eine weitere Subventionsgeschichte an den Hals hänge, zudem seien die Folgekosten enorm. Auch er enthielt sich schließlich der Stimme.

Im Verlauf von Niewiarras Wortbeitrag fiel eine sechsstellige Summe, offenbar der Kaufpreis des Gebäudes, der aber nicht öffentlich bleiben sollte. »Das ist der Hammer, dieser Mann kann sich wohl alles erlauben«, entrüstete sich Gerd Muhle spontan. Und auch der Bürgermeister griff in die Debatte ein. »Sie haben offenbar ein anderes Verständnis, was Ratsarbeit angeht«, wandte er sich an den FDP-Mann. Er empfehle, genau zu unterscheiden: »Sie dürfen alle Sitzungen besuchen, egal, ob öffentlich oder nicht öffentlich, auch wenn Sie in den seltensten Fällen daran teilnehmen.« Bei den schriftlichen Unterlagen gelte: Vorne sei der öffentliche Teil, hinten der nicht öffentliche. Dort seien Kaufpreise genannt, die aber in der Öffentlichkeit nichts zu suchen hätten. Zur aktuellen Diskussion habe Niewiarra zudem inhaltlich nichts beigetragen, »das nehmen wir zur Kenntnis.«

Kommentar von Stefan Lind

Zitiert ein Ratsherr in einer öffentlichen Sitzung aus nicht öffentlichen Unterlagen, muss der Bürgermeister das ausdrücklich missbilligen. Das, und nur das, wäre am Donnerstag im Rat der richtige Weg gewesen. Was nicht geht: ein langjähriges und erfahrenes Ratsmitglied wie Prof. Dr. Manfred Niewiarra so bloßzustellen, wie es Andreas Sunder gemacht hat. Denn die Erläuterung, wo man denn in den Ratsunterlagen die öffentlichen und die nicht öffentlichen Informationen findet, klang wie die Ermahnung eines Lehrers an seinen Schüler, er solle doch mal richtig ins Schulbuch schauen. Auch weitere Anmerkungen des Bürgermeisters wirkten unpassend, da er aufgrund des Amtes seine Neutralität nicht aus den Augen verlieren darf. Fast hatte man den Eindruck, dass sich hier ein schon länger schwelender Streit Bahn brach. Der dozierende Ton war natürlich auch Niewiarra nicht verborgen geblieben. Sein trockener Kommentar: »Vielen Dank für die Belehrung.«