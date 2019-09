Wie der Sohn des 2016 verstorbenen Hans-Heinrich Kuper am Freitagnachmittag mitteilte, wird er mittels einer so genannten Avallinie in Höhe von 2,75 Millionen Euro das laufende Geschäft des Rietberger Traditionsunternehmens absichern. Die Heinrich Kuper GmbH & Co. KG hatte am 1. August Insolvenz angemeldet.

Mit der Übernahme dieser Bürgschaft, für die Stefan Kuper nach eigenen Angaben mit privaten Mitteln haftet, könne das Bestandsgeschäft des Maschinenbauunternehmens fortgeführt werden. »Damit drückt Stefan Kuper sein Vertrauen in das Unternehmen sowie in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus«, heißt es in der Mitteilung.

»Es wird Personalkürzungen in beachtlicher Zahl geben«

Auch Neugeschäft könne mit seiner Zustimmung akquiriert werden. Erst kürzlich habe sich das Unternehmen für eine Teilnahme an der Fachmesse »Holz und Handwerk« im März 2020 entschieden.

Vor zwei Wochen hatte der vorläufige Insolvenzverwalter Dr. Hendrik Heerma deutliche Einschnitte angekündigt. »Es wird Personalkürzungen in beachtlicher Zahl geben«, sagte er bei einem Mediengespräch. Auch räumlich sind einige Veränderungen geplant. Das Unternehmen werde sich verkleinern müssen, so Heerma, der sich derzeit auf Investorensuche befindet.