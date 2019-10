Von Petra Blöß

Rietberg (WB). »Echt krass – Wo hört der Spaß auf?« Unter diesem Titel veranstaltet das Jugendwerk Rietberg in seinem Haupthaus in der Klosterstraße 15 in Zusammenarbeit mit dem Präventionsinstitut »Petze« in Kiel einen interaktiven Präventionsparcours. Dieser setzt sich ganz intensiv mit dem Thema »Jugendliche und sexuelle Gewalt« auseinander.