In diesem Bereich stürzte der 48-Jährige mit seinem Quad in die Ems. Foto: Stefanie Winkelkötter

Rietberg-Westerwiehe (WB/sw). Ungewöhnlicher Unfall am späten Sonntagvormittag in Rietberg-Westerwiehe: Ein 48 Jahre alter Rietberger ist um 11.55 Uhr aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Quad in die Ems gefahren.