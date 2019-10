Rietberg (WB). Das Amtsgericht Bielefeld hat am Dienstag als zuständiges Insolvenzgericht das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Heinrich Kuper GmbH & Co eröffnet. »Wir sind froh, dass wir die erfolgreich eingeleitete Restrukturierung in enger Zusammenarbeit mit Gläubigerausschuss und Betriebsrat fortsetzen können«, sagte Insolvenzverwalter Dr. Hendrik Heerma.

Das Gericht habe festgestellt, dass genügend Masse vorhanden sei, um ein Insolvenzverfahren mit dem Ziel der Betriebsfortführung aufzunehmen. Zu diesem Konzept zählen die Konzentration des Unternehmens an einem Standort an der Industriestraße, der Fokus auf ausgewählte Marktsegmente sowie eine neue Personalstruktur. Bis zu 42 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden schon zum 1. November in eine neugegründete Transfergesellschaft wechseln. Dort sollen sie für die Vermittlung in neue Berufe jegliche erforderliche Unterstützung erhalten.

Vom bisherigen Geschäftsführer getrennt

»Diese Lösung wird vollumfänglich getragen von Gläubigerausschuss, Betriebsrat und Gewerkschaft«, berichtete Dr. Heerma. Am Dienstag, 29. Oktober, hat die Insolvenzverwaltung die Trennung vom bisherigen Geschäftsführer der Heinrich Kuper GmbH & Co. KG, Dr.-Ing. Jürgen Kürlemann, vollzogen. Dr. Heerma: »Mit dieser Weichenstellung verbinden wir ein positives Signal für den Investorenprozess und die Neuausrichtung der Heinrich Kuper GmbH & Co. KG.« Diese Personalentscheidung gebe Raum für die Weiterentwicklung des vorhandenen Leitungsteams, welches zusätzlich professionell unterstützt und koordiniert werde.