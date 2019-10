Rietberg (WB). Ferien? Nicht für elf Schüler der Klassen 5 und 6 des Gymnasiums Nepomucenum Rietberg (GNR), die sich in der alten Volksschule Neuenkirchen in den Räumen der Interessengemeinschaft Modelleisenbahn eingefunden haben. Sie haben noch AG-Stunden, wie alle zwei Schulwochen samstags von 9 bis 12 Uhr.

Den Jungs macht das nichts aus. Sie sind mit Spaß und Eifer bei der Sache. Einige biegen und drehen Bäume aus Draht, andere überziehen die Rohlinge mit Lötzinn und verleihen ihnen somit Stabilität. Eine dritte Gruppe beklebt die Drahtgestelle mit einem braunen Pulver, so dass sie nachher möglichst naturgetreu aussehen. Ein anderes Team erhält von Jürgen Hermes, einem der beiden Leiter der AG, gerade eine Einführung in das Verlegen von Gleisen auf einem Korkunterbau.

Bäume biegen und drehen aus Draht

Am Ende des Schuljahres möchte die Gruppe zwei Module für die Jugendanlage im Erdgeschoss des Gebäudes fertiggestellt haben. Jedes Modul ist 100 Zentimeter breit und 58 cm tief. Die Anlage wird im Format H0 (sprich H Null) gebaut, das entspricht einem Maßstab von 1: 87. Vorgegeben sind die Positionen der Anschlussstellen der zweigleisigen Strecke, die Fläche dazwischen kann frei gestaltet werden, wobei darauf zu achten ist, dass die Geländeanschlüsse mit den benachbarten Modulen kompatibel sind.

Für die Modellierung ist eine genaue Natur- und Umweltbeobachtung von Bedeutung, denn die Komposition von Natur und Technik soll möglichst realitätsgetreu erfolgen. Auch bei der Gestaltung des Miniatur-Sägewerkes sind die kleinen Modellbauer anspruchsvoll: Zwar dient als Grundlage ein bereits angeschafftes Fertigmodell, das soll aber baulich und farblich verfeinert werden. Ebenso wird die farbliche Gestaltung der natürlichen Elemente, vor allem der handgearbeiteten Bäume, sehr bewusst vorgenommen. Nichts wird dem Zufall oder Fertigprodukten überlassen.

Leider ist kein Mädchen dabei

Vor allem das technische Interesse hat Jannis und Henri zur Wahl der AG, in der leider kein Mädchen vertreten ist, verleitet. Und sie haben schon viel »von den Großen« gelernt, wie sie zu berichten wissen. Die Großen, das sind Jürgen Hermes und Erich Wedeking, die die AG leiten. Wedeking, bis 2015 Lehrer und Stellv. Schulleiter am GNR, ist die Initiative zur Gründung der AG zu verdanken. Nachdem er vor zwei Jahren mitbekam, wie die Anlage von einer Schülergruppe eines Gütersloher Gymnasiums besucht wurde, fragte er sich, warum nicht auch das GNR mit dem Verein kooperiert. Schnell war der Kontakt zwischen Schulleiter Matthias Stolper und Mathias Wilke, dem Leiter, hergestellt, und so kam der Stein ins Rollen. Erich Wedeking freut sich darüber, wieder einmal mit Schülern arbeiten zu können. Neben technischem Know-how und handwerklichem Geschick (Förderung der Feinmotorik) sieht er den durch die AG möglichen Lernzuwachs auch in »Soft-Skills« wie Geduld, Ausdauer und Phantasie.

Geduld und Fantasie wichtig

Die »Interessengemeinschaft Modelleisenbahn« (kurz: IGME) wurde im Jahr 2000 gegründet und hat 41 Mitglieder, davon fast die Hälfte in der Jugendgruppe, die sich alle 14 Tage am 2. und 4. Samstag im Monat trifft.