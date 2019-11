In den Wahlen haben die Hubertusschützen den stellvertretenden Brudermeister Olaf Hünemeier (rechts) und Beisitzer Michael Aulbur (Mitte) bestätigt. Den neuen Posten des stellvertretenden Oberst bekleidet Winfried Böckmann. Er ist damit der erste Schütze in diesem Amt. Foto: Petra Blöß

Von Petra Blöß

Auch ansonsten verliefen die Wahlen wie die gesamte Jahresversammlung im Vereinslokal »Zum Doppe« harmonisch und einmütig. Olaf Hünemeier wurde als stellvertretender Brudermei-ster bestätigt, Michael Aulbus als Beisitzer. Und der möchte die mediale Präsenz im Netz erneuern. Die Homepage soll überarbeitet werden und vor allem wollen die Bokeler Schützen künftig in den sozialen Netzwerken aktueller präsent sein, um alle Nachrichten öffentlich zu machen.

Hohes Engagement

Der Jahresbericht von Schriftführer Markus Brockschnieder belegt eindrucksvoll, wie rege die Bruderschaft übers Jahr agiert. So gibt es nicht nur das eigene große Schützen- und Heimatfest im Juni sondern auch die Besuche bei den umliegenden, befreundeten Vereinen. Man feiert Winterfest, nimmt an den Bezirksveranstaltungen teil und engagiert sich für die gute Sache, so bei der Sammlung für die Kriegsgräberfürsorge und durch die Tannenbaum- und Rumpelkammer-Aktion unter Betreuung der Jungschützen.

Gerade diese, so belehrt der Jahresbericht von Jungschützenmeister Andre Freise, verstehen es, Kameradschaft zu fördern, Gutes zu tun und auch die Fühler nach außen auszustrecken. So richten die Bokeler Nachwuchs-Grünröcke im Jahr 2022 das Bezirksschützen- und jungschützenfest aus. Touren nach Willingen, die mehr oder minder erfolgreiche, aber stets fröhliche Teilnahme an Freizeitfußballturnieren in Rietberg und Langenberg sowie die Pflege des Schützenbrauchtums bestimmen das Leben in der jungen Schützen.

Neue Vorschriften

Neue Datenschutzvorschriften nahmen die Verantwortlichen zum Anlass, die alte Satzung komplett zu überarbeiten und das Papier der Mustersatzung des Dachverbandes anzugleichen. Der hat sich zwar bekanntlich mittlerweile ein Stück weit modernen Zeiten geöffnet, fixiert aber für den geschäftsführenden Vorstand die Zugehörigkeit zur evangelischen oder katholischen Kirche.

Eine weitere Änderung im Vereinsleben der derzeit 612 Mitglieder zielt auf verdiente Akteure, die schon Vereinsorden bekommen haben, denen aber zum offiziellen Silbernen Verdienstkreuz des Schützenbundes noch die eine oder andere gute Tat fehlt. Sie sollen künftig mit dem neu geschaffenen Bruderschaftsehrenorden gewürdigt werden. Neue Regeln gibt es auch für Kordelschützen. Wer mit 16 Jahren in den Verein eintritt, kann danach mit 72 Jahren die allerhöchste Ehrung bekommen.