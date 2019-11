Von Petra Blöß

Rietberg (WB). Sie ist eröffnet, die fünfte Jahreszeit! Schon kurz vor dem offiziellen Startschuss am Elften im Elften um 11.11 Uhr formierten sich am Montag die Emsstadt-Jecken auf dem Gelände zwischen historischem Rathaus und Pfarrkirche St. Johannes Baptist, um endlich nach der langen Zeit des Darbens ungebremst der Narretei zu frönen.

Die Auftaktveranstaltung, organisiert von der Grafschaftler Karnevalsgesellschaft, hat Tradition. Und auch wenn es ein normaler Arbeitsmontag war, der Garden und Co. daran hinderte, vollzählig zu erscheinen. Ebenso konnte das Kinderprinzenpaar Emilia Vertkersting und Max Tölle nicht dabei sein, die schulischen Pflichten riefen. Dennoch hatte sich ein durchaus größerer Trupp mit Abordnungen der GKGR-Unterabteilungen eingefunden, um das gewohnte Zeremoniell in allerbester Laune durchzuziehen. Auch eine Abordnung der »Emsnarren« Schöning und ein vereinzelter Westerwieher Kolpingkarnevalist waren dabei, als GKGR-Präsident Robert Junkerkalefeld in gewohnt humorvoller Manier das muntere Treiben rund um den Rathausfindling einläutete.

»Wir sind alle Freunde des Karnevals«, rief er aus. Natürlich blieb auch das Sessionsmotto »Dann geh doch zum Karneval« nicht unkommentiert. Das sei der richtige Spruch für Karnevalsmuffel und Arbeitgeber und eine »gesichtswahrende Lösung«. »Wir haben unseren Spaß, alle sind zufrieden.« Fasching bedeute auch, sich durch Kostüme eine neue zeitweilige Identität zu schaffen, die man immer schon gewollt habe. Am Aschermittwoch gehe es dann erholt und entspannt zurück in den Alltag. Junkerkalefeld: »Wir machen die Stadt zur Hochburg des Humors und Frohsinns«, gab der langjährige Präsident den Startschuss zum weiteren Procedere. In dem nahm Bürgermeister Andreas Sunder nicht nur die Rolle des Putzhelfers zur Säuberung des Karnevalsfindlings ein, sondern zeigte sich im Versmaß humorvoll.

»Es war einmal ein Karnevalsverein, dem fiel partout kein Reim mehr ein. Dichten – das wollten die Grafschaftler nicht mehr, ein einzeiliges Motto musste her. Zwischen Eiern, Käse und Tee kam Bernd Hüllmann dann die Idee. Wenn Scharen von Kunden in den Supermarkt spazieren, muss das doch beim Karneval auch funktionieren. ›Dann geh’ doch zum Karneval‹ – so heißt es nun, ich hoffe, das werden auch viele tun.«

Warm schunkeln zu den Klängen der Rietberger Jäger

Altweiberpräsidentin Birgit Boldt und Vize Marianne Bartscher verpassten dem Stadtoberhaupt Kittel und Handschuhe und dann wurde gemeinsam gewirbelt. Zu den Klängen der Rietberger Jäger schunkelten sich die Zuschauer warm – und für die innere Wärme spendierte die Stadt den passenden Schluck.